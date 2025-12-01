Рейтинг@Mail.ru
Кинофестиваль "Русское сердце" стартовал в Тверской области
Тверская область
Тверская область
 
13:45 01.12.2025
Кинофестиваль "Русское сердце" стартовал в Тверской области
Открытие итоговой части VIII Международного православного кинофестиваля "Русское сердце" состоялось в киноконцертном зале "Панорама" в Твери
луганская народная республика, донецкая народная республика, тверь
Тверская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Тверь
Вид на город Тверь и Волгу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Открытие итоговой части VIII Международного православного кинофестиваля "Русское сердце" состоялось в киноконцертном зале "Панорама" в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первая часть фестиваля уже прошла в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике и Запорожской области в конце сентября – начале октября этого года. С фильмами конкурсной программы познакомились учащиеся средних школ, колледжей и вузов новых территорий Российской Федерации.
Показы фильмов игровой конкурсной программы и спецпоказы проходят в киноконцертном зале "Панорама", неигровой и короткометражной программ – на площадке Тверского областного дома народного творчества. Спецпоказы также организованы в музее живописи Валентина Сидорова "На теплой земле" и в Калязинском доме культуры. Анимационную часть фестиваля увидят учащиеся школы №34. Кроме того, фильмы конкурсной анимационной программы будут представлены на закрытии "Русского сердца" в "Панораме".
В понедельник в "Панораме" в 18:00 состоится спецпоказ картины "Тихое материнство" (12+) и встреча с ее режиссером Александром Тероном. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.
Фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, поднимают вопросы нравственности и духовной стойкости, любви к человеку, раскрывают православные ценности. В этом заключается уникальность проекта: акцент сделан на воспитательную функцию киноискусства.
Тверская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Тверь
 
 
