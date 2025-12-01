Кинофестиваль "Русское сердце" стартовал в Тверской области

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Открытие итоговой части VIII Международного православного кинофестиваля "Русское сердце" состоялось в киноконцертном зале "Панорама" в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первая часть фестиваля уже прошла в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике и Запорожской области в конце сентября – начале октября этого года. С фильмами конкурсной программы познакомились учащиеся средних школ, колледжей и вузов новых территорий Российской Федерации.

Показы фильмов игровой конкурсной программы и спецпоказы проходят в киноконцертном зале "Панорама", неигровой и короткометражной программ – на площадке Тверского областного дома народного творчества. Спецпоказы также организованы в музее живописи Валентина Сидорова "На теплой земле" и в Калязинском доме культуры. Анимационную часть фестиваля увидят учащиеся школы №34. Кроме того, фильмы конкурсной анимационной программы будут представлены на закрытии "Русского сердца" в "Панораме".

В понедельник в "Панораме" в 18:00 состоится спецпоказ картины "Тихое материнство" (12+) и встреча с ее режиссером Александром Тероном. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.