https://ria.ru/20251201/festival-2058920828.html
Кинофестиваль "Русское сердце" стартовал в Тверской области
Кинофестиваль "Русское сердце" стартовал в Тверской области - РИА Новости, 01.12.2025
Кинофестиваль "Русское сердце" стартовал в Тверской области
Открытие итоговой части VIII Международного православного кинофестиваля "Русское сердце" состоялось в киноконцертном зале "Панорама" в Твери, сообщает... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:45:00+03:00
2025-12-01T13:45:00+03:00
2025-12-01T13:45:00+03:00
тверская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959934032_0:50:2732:1587_1920x0_80_0_0_62f27e92ad17ecb81ac4859385a03e01.jpg
https://ria.ru/20251128/korolev-2058443348.html
https://ria.ru/20251128/vstrecha-2058392287.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959934032_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1b73fa8e22de09beead98813e45f068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, тверь
Тверская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Тверь
Кинофестиваль "Русское сердце" стартовал в Тверской области
В Тверской области началась итоговая часть фестиваля "Русское сердце"
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Открытие итоговой части VIII Международного православного кинофестиваля "Русское сердце" состоялось в киноконцертном зале "Панорама" в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первая часть фестиваля уже прошла в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике и Запорожской области в конце сентября – начале октября этого года. С фильмами конкурсной программы познакомились учащиеся средних школ, колледжей и вузов новых территорий Российской Федерации.
Показы фильмов игровой конкурсной программы и спецпоказы проходят в киноконцертном зале "Панорама", неигровой и короткометражной программ – на площадке Тверского областного дома народного творчества. Спецпоказы также организованы в музее живописи Валентина Сидорова "На теплой земле" и в Калязинском доме культуры. Анимационную часть фестиваля увидят учащиеся школы №34. Кроме того, фильмы конкурсной анимационной программы будут представлены на закрытии "Русского сердца" в "Панораме".
В понедельник в "Панораме" в 18:00 состоится спецпоказ картины "Тихое материнство" (12+) и встреча с ее режиссером Александром Тероном. Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов.
Фильмы, вошедшие в программу кинофестиваля, поднимают вопросы нравственности и духовной стойкости, любви к человеку, раскрывают православные ценности. В этом заключается уникальность проекта: акцент сделан на воспитательную функцию киноискусства.