13:25 01.12.2025 (обновлено: 13:31 01.12.2025)
Зимний спортивный фестиваль в Москве начнется 5 декабря
Зимний спортивный фестиваль в Москве начнется 5 декабря
Зимний спортивный фестиваль в Москве начнется 5 декабря

Зимний спортивный фестиваль стартует в Лужниках в Москве 5 декабря

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зимний спортивный фестиваль стартует в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве 5 декабря, он продлится до 26 февраля 2026 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"В олимпийском комплексе "Лужники" 5 декабря начинается зимний спортивный фестиваль. Он продлится до 28 февраля 2026 года и станет частью программы проекта "Зима в Москве". Мероприятие проводится при поддержке департамента спорта города Москвы. Фестиваль объединит самые разнообразные и любимые взрослыми и детьми динамичные спортивные игры, например снежный дартс, керлинг, боулинг на снегу и другие. Центральным объектом площадки станет горка для катания на тюбингах высотой три с половиной метра. Она расположится на площади Ленина перед Большой спортивной ареной "Лужников". Кататься на горке смогут бесплатно все желающие в возрасте от шести лет. Чтобы посетителям было комфортно, в этом году впервые будет предусмотрен бугель оперативного подъема тюбинга", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждые выходные будут проходить различные занятия для всей семьи: можно будет поиграть в мини-керлинг и боулинг на снегу, а также испытать свою меткость, играя в снежный дартс и кольцеброс - игру, в которой участники набрасывают кольца на специальные стойки в форме оленей.
«
"Для гостей фестиваля подготовили увлекательные мастер-классы. Их, например, проведут в период новогодних каникул - с 27 декабря 2025 по 11 января 2026 года. Посетителей также ждет развлекательная программа. Пространство зимнего спортивного фестиваля украсят тематическими арт-объектами: декоративными елками, уютными лавочками, фотозонами с интерактивными элементами для запоминающихся снимков", - уточняется в сообщении.
Поясняется, что со вторника по четверг гостей фестиваля ждут с 12.00 до 20.00, в пятницу - с 12.00 до 21.00, по выходным - с 11.00 до 21.00. Понедельник - технический день. Все мероприятия бесплатные. Для посещения тюбинговой горки необходимо будет получить куар-код на сезон, заполнив анкету непосредственно на площадке.
