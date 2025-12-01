Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль прозы "БеспринцЫпные чтения – 2025" прошел в четырех городах - РИА Новости, 01.12.2025
12:52 01.12.2025 (обновлено: 13:07 01.12.2025)
Фестиваль прозы "БеспринцЫпные чтения – 2025" прошел в четырех городах
Фестиваль прозы "БеспринцЫпные чтения – 2025" прошел в четырех городах
Фестиваль прозы "БеспринцЫпные чтения – 2025" прошел в четырех городах

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля короткой новой прозы "БеспринцЫпные чтения – 2025"Зрители в Саду Эрмитаж
МОСКВА, 1 дек - пресс-служба фестиваля короткой новой прозы "БеспринцЫпные чтения – 2025". Фестиваль короткой новой прозы "БеспринцЫпные чтения – 2025" в этом году прошел в девятый раз. Проект реализовался в этом году при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
Фестиваль прошел в Москве, Калининграде, Барнауле и Перми. В течение четырех месяцев проведения проект значительно расширил аудиторию: было получено более 2,5 тысячи заявок от авторов и чтецов всех возрастов, а мероприятие посетили более 6 тысяч зрителей и слушателей — почти вдвое больше, чем в прошлом году за счет расширения географии события. На сцену фестиваля традиционно выходили как известные артисты, так и новые авторы и чтецы, прошедшие конкурсный отбор.
12 артистов театра и кино приняли участие: Кристина Бабушкина, Павел Деревянко, Нонна Гришаева, Антон Косточкин, Гоша Куценко, Максим Матвеев, Дарья Мороз, Георгий Перадзе, Павел Табаков, Константин Хабенский, Катерина Шпица, Марина Юнганс. Хедлайнером фестиваля стал Сергей Бурунов, который лично не смог присутствовать на гала-концерте, но нашел время записать видео с чтением рассказа одного из победителей, который ему понравился.
Также участие приняли четыре молодых артиста: Ярослав Матвеев, Милана Филимонова, Владимир Солодков, Карина Каграманян. И специальные гости: писатель Александр Бессонов, медиаменеджер и писатель Роман Емельянов, журналист Петр Лидов, писатель и сооснователь проекта “БеспринцЫпные чтения” Александр Маленков.
31 новый автор и чтец стали лауреатами в 2025 году. Экспертная комиссия отобрала 23 новых писателя, включая: Гаянэ Танцыреву, Добрую Веду, Веру Гамаюн, Марлен Герлен, Александру Горячко, Виталия Заблоцкого, Анну Зимову, Веронику Лагранж, Наталью Ляпину, Евгению Ливеровскую, Алену Майорову, SallyKS, Дарью Новакову, Александра Поливаева, Анну Сексяеву и других.
Кроме того, отобрано восемь новых чтецов,
В рамках проекта состоялся паблик-ток "Текст как путь к самореализации. От финансовой до творческой", посвященный актуальной и животрепещущей теме развития современной русской культуры и языка.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
