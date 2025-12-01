Рейтинг@Mail.ru
В Еврокомиссии выдвинули жесткое требование США из-за России
01.12.2025
В Еврокомиссии выдвинули жесткое требование США из-за России
В Еврокомиссии выдвинули жесткое требование США из-за России
В Еврокомиссии выдвинули жесткое требование США из-за России

Еврокомиссар Макграт предостерег США от исторической ошибки в отношении РФ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Еврокомиссар Майкл Макграт в интервью Politico потребовал от США "наказать" Россию за проведение СВО во избежание "исторической ошибки".
"Они должны быть привлечены к ответственности", — утверждает он.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Провокационное заявление Залужного вызвало переполох на Западе
Вчера, 08:42
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о "военных преступлениях" российских военных. В Москве также отмечали, что множество международных организаций закрывает глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за дерзкой выходки против России
Вчера, 09:27
 
