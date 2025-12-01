В РСТ рассказали о значении безвизового режима для китайских туристов

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Поездки туристов из Китая за 9 месяцев текущего года сократились на 5,5% в годовом выражении, введение безвизового режима поспособствует выравниванию ситуации, считает соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму, гендиректор компании "Интурист" Александр Мусихин.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.

"Новость ожидаемая рынком. За первые 9 месяцев, по данным погранслужбы, поездки туристов из Китая сократились на 5,5% относительно прошлого года. Уверен, что введенная мера поспособствует выравниванию ситуации", - сказал Мусихин РИА Новости.

При этом он напомнил, что Китай с большим отрывом является лидером въездного туризма в РФ с максимальным географическим охватом.