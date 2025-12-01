Рейтинг@Mail.ru
В РСТ рассказали о значении безвизового режима для китайских туристов - РИА Новости, 01.12.2025
11:29 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/ekspert-2058881887.html
В РСТ рассказали о значении безвизового режима для китайских туристов
В РСТ рассказали о значении безвизового режима для китайских туристов
Поездки туристов из Китая за 9 месяцев текущего года сократились на 5,5% в годовом выражении, введение безвизового режима поспособствует выравниванию ситуации,... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:29:00+03:00
2025-12-01T11:29:00+03:00
В РСТ рассказали о значении безвизового режима для китайских туристов

Мусихин: безвизовый режим выравнит ситуацию с турпотоком из Китая в Россию

Государственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Поездки туристов из Китая за 9 месяцев текущего года сократились на 5,5% в годовом выражении, введение безвизового режима поспособствует выравниванию ситуации, считает соруководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по въездному туризму, гендиректор компании "Интурист" Александр Мусихин.
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
"Новость ожидаемая рынком. За первые 9 месяцев, по данным погранслужбы, поездки туристов из Китая сократились на 5,5% относительно прошлого года. Уверен, что введенная мера поспособствует выравниванию ситуации", - сказал Мусихин РИА Новости.
При этом он напомнил, что Китай с большим отрывом является лидером въездного туризма в РФ с максимальным географическим охватом.
"Наиболее популярные места для посещений: Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток. Путешествуют в основном группами, с насыщенной экскурсионной программой, однако в последние годы растет доля самостоятельного туризма", - добавил эксперт.
