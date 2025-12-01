Рейтинг@Mail.ru
Директора департамента Минпромторга назначили замглавы ведомства - РИА Новости, 01.12.2025
20:49 01.12.2025
Директора департамента Минпромторга назначили замглавы ведомства
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Матушанский
Алексей Матушанский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Алексей Матушанский. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский повышен до замглавы ведомства, говорится в распоряжении правительства РФ.
"Назначить Матушанского Алексея Владимировича заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в документе.
