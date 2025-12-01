https://ria.ru/20251201/ekonomika-2059039055.html
Директора департамента Минпромторга назначили замглавы ведомства
Директора департамента Минпромторга назначили замглавы ведомства - РИА Новости, 01.12.2025
Директора департамента Минпромторга назначили замглавы ведомства
Директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексей Матушанский повышен до замглавы ведомства, говорится в распоряжении РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T20:49:00+03:00
2025-12-01T20:49:00+03:00
2025-12-01T20:49:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059037794_0:85:2877:1703_1920x0_80_0_0_10eb97276770aa5ebc14643b035c06cd.jpg
https://ria.ru/20251201/kaznacheystvo-2059038880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059037794_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_a6f6f16986b33a9f3a8091a029d98be0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Директора департамента Минпромторга назначили замглавы ведомства
Директора департамента Минпромторга Матушанского назначили замглавы ведомства