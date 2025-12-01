https://ria.ru/20251201/ekonomika-2059003573.html
КТК сейчас отгружает нефть с одного выносного причала
Экономика, Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум в настоящее время осуществляет отгрузку нефти с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1), сообщили РИА Новости в консорциуме.
"Да, с ВПУ-1 осуществляется отгрузка", - ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.
Ранее в субботу консорциум сообщил, что один из трех выносных причалов получил значительные повреждения в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана
, на него приходится более 80% экспорта страны.
Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря
, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ
(через "Транснефть
"), Казахстан (через "Казмунайгаз
"), структуры Chevron
, "Лукойла
", ExxonMobil
, СП "Роснефти
" и Shell
.