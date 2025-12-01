КТК сейчас отгружает нефть с одного выносного причала

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум в настоящее время осуществляет отгрузку нефти с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1), сообщили РИА Новости в консорциуме.

"Да, с ВПУ-1 осуществляется отгрузка", - ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.

Ранее в субботу консорциум сообщил, что один из трех выносных причалов получил значительные повреждения в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет.