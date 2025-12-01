Рейтинг@Mail.ru
18:04 01.12.2025
КТК сейчас отгружает нефть с одного выносного причала
2025
экономика, каспийский трубопроводный консорциум-р
Экономика, Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р
© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума
© Фото : АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р"--"Панорама КТК"
ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум в настоящее время осуществляет отгрузку нефти с одного из трех выносных причальных устройств (ВПУ-1), сообщили РИА Новости в консорциуме.
"Да, с ВПУ-1 осуществляется отгрузка", - ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.
Ранее в субботу консорциум сообщил, что один из трех выносных причалов получил значительные повреждения в результате атаки на нефтетерминал. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков нет.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Море - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
КТК завершил основные работы по ликвидации разливов нефти на терминале
30 августа, 19:30
 
Экономика
 
 
