Ефимов: в Можайском районе завершили строительство бизнес-парка

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Можайском районе на западе Москвы завершено строительство двух последних корпусов делового центра недалеко от инноцентра "Сколково", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что объект возвели по адресу: Сколковское шоссе, земельный участок 43. Бизнес-парк на 212 тысяч квадратных метров включает шесть шестиэтажных зданий.
"Завершено строительство двух офисных корпусов площадью 14,6 тысячи и 13 тысяч квадратных метров, объединенных общим стилобатом. С вводом последних двух корпусов строительство делового квартала полностью завершено. Деловой комплекс обеспечит более 10 тысяч рабочих мест", – приводит слова заммэра пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Девелопером бизнес-парка выступает ООО "Заречье-девелопмент" (входит в группу "Миллхаус").
