https://ria.ru/20251201/dvizhenie-2058912855.html
В Иркутской области восстановили движение на трассе "Байкал"
В Иркутской области восстановили движение на трассе "Байкал" - РИА Новости, 01.12.2025
В Иркутской области восстановили движение на трассе "Байкал"
Движение на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено, сообщит губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T13:16:00+03:00
2025-12-01T13:16:00+03:00
2025-12-01T13:33:00+03:00
иркутская область
республика бурятия
игорь кобзев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058916459_9:109:1059:700_1920x0_80_0_0_f9ecfd1a9dc85bfbec946b40d590ecd6.jpg
https://ria.ru/20251130/indiana-2058676462.html
https://ria.ru/20251130/iran-2058780932.html
иркутская область
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058916459_83:0:1039:717_1920x0_80_0_0_2b5d443eff136fa7736e8cb622c9e2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иркутская область, республика бурятия, игорь кобзев, происшествия
Иркутская область, Республика Бурятия, Игорь Кобзев, Происшествия
В Иркутской области восстановили движение на трассе "Байкал"
В Иркутской области восстановили движение на трассе Р-258 "Байкал"
ИРКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Движение на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено, сообщит губернатор региона Игорь Кобзев.
В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области
и Бурятии
уже третьи сутки наблюдаются пробки, преимущественно из грузовиков. Сотрудники полиции в ручном режиме регулировали движение на трассе.
"На федеральной трассе Р-258 "Байкал" восстановили дорожное движение в обе стороны. Непростая обстановка сложилась там из-за погоды. Автомобильные заторы, участниками которых стали преимущественно грузовики, наблюдались на участках с 100 километра (п. Култук Иркутской области) до 184 километра (п. Выдрино Республики Бурятия)", - написал Кобзев
в Telegram-канале
.
Он отметил, что основной причиной заторов стала непогода. На трассе для автомобилистов работают стационарные пункты обогрева и питания.
Кроме погоды причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов - выезд на встречную полосу для обгона не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу. Интенсивность движения грузового транспорта на трассе Р-258 "Байкал" на данном участке выросла в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом, что повышает риски возникновения серьёзных заторов даже при единичном ДТП.