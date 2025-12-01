Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области восстановили движение на трассе "Байкал" - РИА Новости, 01.12.2025
13:16 01.12.2025 (обновлено: 13:33 01.12.2025)
В Иркутской области восстановили движение на трассе "Байкал"
В Иркутской области восстановили движение на трассе "Байкал" - РИА Новости, 01.12.2025
В Иркутской области восстановили движение на трассе "Байкал"
Движение на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено, сообщит губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 01.12.2025
иркутская область
республика бурятия
игорь кобзев
происшествия
иркутская область, республика бурятия, игорь кобзев, происшествия
Иркутская область, Республика Бурятия, Игорь Кобзев, Происшествия
В Иркутской области восстановили движение на трассе "Байкал"

В Иркутской области восстановили движение на трассе Р-258 "Байкал"

ИРКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Движение на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено, сообщит губернатор региона Игорь Кобзев.
В УПРДОР "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии уже третьи сутки наблюдаются пробки, преимущественно из грузовиков. Сотрудники полиции в ручном режиме регулировали движение на трассе.
"На федеральной трассе Р-258 "Байкал" восстановили дорожное движение в обе стороны. Непростая обстановка сложилась там из-за погоды. Автомобильные заторы, участниками которых стали преимущественно грузовики, наблюдались на участках с 100 километра (п. Култук Иркутской области) до 184 километра (п. Выдрино Республики Бурятия)", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что основной причиной заторов стала непогода. На трассе для автомобилистов работают стационарные пункты обогрева и питания.
Кроме погоды причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов - выезд на встречную полосу для обгона не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу. Интенсивность движения грузового транспорта на трассе Р-258 "Байкал" на данном участке выросла в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом, что повышает риски возникновения серьёзных заторов даже при единичном ДТП.
Иркутская областьРеспублика БурятияИгорь КобзевПроисшествия
 
 
Версия 2023.1 Beta
