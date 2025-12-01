В Иркутской области восстановили движение на трассе "Байкал"

ИРКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Движение на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено, сообщит губернатор региона Игорь Кобзев.

Он отметил, что основной причиной заторов стала непогода. На трассе для автомобилистов работают стационарные пункты обогрева и питания.

Кроме погоды причиной сложившейся на трассе ситуации стали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов - выезд на встречную полосу для обгона не позволяет спецтехнике оперативно расчищать и обрабатывать дорогу. Интенсивность движения грузового транспорта на трассе Р-258 "Байкал" на данном участке выросла в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом, что повышает риски возникновения серьёзных заторов даже при единичном ДТП.