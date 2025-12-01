Депутат ГД назвала туристическую дипломатию эффективной

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Одной из самых эффективных форм дипломатии является туристическая, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина, комментируя решение ввести в РФ безвизовый режим для граждан КНР.

По мнению парламентария, именно туристические поездки позволяют максимально эффективно наладить межкультурный диалог, так как во время них туристы узнают много интересного и познавательного, знакомятся с представителями страны, ее культурой и традициями, позволяющими воочию нарисовать "портрет" местных жителей и составить впечатление о стране.