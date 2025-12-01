Депутат ГД назвала туристическую дипломатию эффективной

https://ria.ru/20251201/deputat-2058906538.html
Школкина оценила безвиз с КНР как пример эффективной туристической дипломатии
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Одной из самых эффективных форм дипломатии является туристическая, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина, комментируя решение ввести в РФ безвизовый режим для граждан КНР.
МИД КНР 2 сентября объявил, что Китай
с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Безвизовый режим действует для обладателей общегражданских заграничных паспортов. Новая политика распространяется на российских граждан, планирующих поездки в Китай с туристическими и деловыми целями, а также для участия в гуманитарных обменах, посещения родственников или с целью транзита. Ранее в понедельник президент России Владимир Путин
подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без визы.
"В мире существует много форм дипломатии, в том числе туристическая, которая, на мой взгляд, является одной из самых эффективных", - сказала Школкина
журналистам, комментируя введение безвизового режима для граждан КНР.
По мнению парламентария, именно туристические поездки позволяют максимально эффективно наладить межкультурный диалог, так как во время них туристы узнают много интересного и познавательного, знакомятся с представителями страны, ее культурой и традициями, позволяющими воочию нарисовать "портрет" местных жителей и составить впечатление о стране.