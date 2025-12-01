https://ria.ru/20251201/dagestan-2058882778.html
Пострадавшую при атаке БПЛА в Дагестане девочку выписали
Пострадавшую при атаке БПЛА в Дагестане девочку выписали - РИА Новости, 01.12.2025
Пострадавшую при атаке БПЛА в Дагестане девочку выписали
Девочка, пострадавшая при атаке беспилотных летательных аппаратов в Дагестане, после оказания медицинской помощи выписана домой, сообщает пресс-служба минздрава РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T11:31:00+03:00
2025-12-01T11:31:00+03:00
2025-12-01T12:21:00+03:00
происшествия
республика дагестан
каспийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251201/rossija-2058873095.html
республика дагестан
каспийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика дагестан, каспийск
Происшествия, Республика Дагестан, Каспийск
Пострадавшую при атаке БПЛА в Дагестане девочку выписали
Пострадавшую от БПЛА в Дагестане девочку выписали под амбулаторное наблюдение
МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Девочка, пострадавшая при атаке беспилотных летательных аппаратов в Дагестане, после оказания медицинской помощи выписана домой, сообщает пресс-служба минздрава региона.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов
сообщил, что в понедельник в республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. С его слов, воздушные цели сбили над территорией Каспийска
. В минздраве республики сообщали, что пострадала девочка 12 лет, она получила легкое, непроникающее ранение грудной клетки, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
"У девочки, пострадавшей при атаке БПЛА в Каспийске, не выявлено серьёзных повреждений. После оказания медицинской помощи она была выписана домой под амбулаторное наблюдение", – говорится в сообщении.