Реабилитационный центр для бойцов с тяжелыми ранениями появится в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 1 дек - РИА Новости. Современный реабилитационный центр для бойцов, получивших тяжелые ранения на СВО и нуждающихся в высокотехнологичном протезировании, появится в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

« "Сегодня в Совете Федерации при участии (председателя Совфеда - ред.) Валентины Ивановны Матвиенко, генерального директора "Ростеха" Сергея Викторовича Чемезова и заместителя министра обороны, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Евгеньевны Цивилевой мы подписали трехстороннее соглашение о создании современного реабилитационного центра для наших бойцов, которые получили тяжелые ранения и нуждаются в высокотехнологичном протезировании", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.

По его словам, за счёт Дальневосточной президентской субсидии Бурятия уже получила финансирование на строительство центра в размере 217 миллионов рублей.

"Мы построим здание и подготовим необходимую инфраструктуру. А всё оснащение центр получит напрямую от ЦИТО при поддержке "Ростеха": современное оборудование, тренажёры, системы для протезирования, а также подготовленных врачей и специалистов. Это будет единый федеральный стандарт качества", - отметил Цыденов.