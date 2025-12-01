https://ria.ru/20251201/burjatija-2059045217.html
Реабилитационный центр для бойцов с тяжелыми ранениями появится в Бурятии
Реабилитационный центр для бойцов с тяжелыми ранениями появится в Бурятии - РИА Новости, 01.12.2025
Реабилитационный центр для бойцов с тяжелыми ранениями появится в Бурятии
Современный реабилитационный центр для бойцов, получивших тяжелые ранения на СВО и нуждающихся в высокотехнологичном протезировании, появится в Бурятии, сообщил РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:39:00+03:00
2025-12-01T18:39:00+03:00
2025-12-01T21:39:00+03:00
республика бурятия
алексей цыденов
совет федерации рф
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894805392_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_55ea8e4db696ec98f8b67f96bbb941a2.jpg
https://ria.ru/20250627/gosduma-2025704532.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894805392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a1db47c73c32d485799213050aefd34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, алексей цыденов, совет федерации рф, ростех
Республика Бурятия, Алексей Цыденов, Совет Федерации РФ, Ростех
Реабилитационный центр для бойцов с тяжелыми ранениями появится в Бурятии
Цыденов: в Бурятии появится реабилитационный центр для раненых бойцов СВО
УЛАН-УДЭ, 1 дек - РИА Новости. Современный реабилитационный центр для бойцов, получивших тяжелые ранения на СВО и нуждающихся в высокотехнологичном протезировании, появится в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«
"Сегодня в Совете Федерации при участии (председателя Совфеда - ред.) Валентины Ивановны Матвиенко, генерального директора "Ростеха" Сергея Викторовича Чемезова и заместителя министра обороны, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Евгеньевны Цивилевой мы подписали трехстороннее соглашение о создании современного реабилитационного центра для наших бойцов, которые получили тяжелые ранения и нуждаются в высокотехнологичном протезировании", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
По его словам, за счёт Дальневосточной президентской субсидии Бурятия
уже получила финансирование на строительство центра в размере 217 миллионов рублей.
"Мы построим здание и подготовим необходимую инфраструктуру. А всё оснащение центр получит напрямую от ЦИТО при поддержке "Ростеха": современное оборудование, тренажёры, системы для протезирования, а также подготовленных врачей и специалистов. Это будет единый федеральный стандарт качества", - отметил Цыденов.
Благодаря центру, по его словам, бойцы из Бурятии смогут получать высокофункциональные протезы и проходить полную реабилитацию в родном регионе, рядом с семьёй.