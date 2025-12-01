Рейтинг@Mail.ru
Реабилитационный центр для бойцов с тяжелыми ранениями появится в Бурятии
18:39 01.12.2025 (обновлено: 21:39 01.12.2025)
Реабилитационный центр для бойцов с тяжелыми ранениями появится в Бурятии
Реабилитационный центр для бойцов с тяжелыми ранениями появится в Бурятии
Современный реабилитационный центр для бойцов, получивших тяжелые ранения на СВО и нуждающихся в высокотехнологичном протезировании, появится в Бурятии, сообщил РИА Новости, 01.12.2025
Реабилитационный центр для бойцов с тяжелыми ранениями появится в Бурятии

Цыденов: в Бурятии появится реабилитационный центр для раненых бойцов СВО

УЛАН-УДЭ, 1 дек - РИА Новости. Современный реабилитационный центр для бойцов, получивших тяжелые ранения на СВО и нуждающихся в высокотехнологичном протезировании, появится в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Сегодня в Совете Федерации при участии (председателя Совфеда - ред.) Валентины Ивановны Матвиенко, генерального директора "Ростеха" Сергея Викторовича Чемезова и заместителя министра обороны, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Евгеньевны Цивилевой мы подписали трехстороннее соглашение о создании современного реабилитационного центра для наших бойцов, которые получили тяжелые ранения и нуждаются в высокотехнологичном протезировании", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.

По его словам, за счёт Дальневосточной президентской субсидии Бурятия уже получила финансирование на строительство центра в размере 217 миллионов рублей.
"Мы построим здание и подготовим необходимую инфраструктуру. А всё оснащение центр получит напрямую от ЦИТО при поддержке "Ростеха": современное оборудование, тренажёры, системы для протезирования, а также подготовленных врачей и специалистов. Это будет единый федеральный стандарт качества", - отметил Цыденов.
Благодаря центру, по его словам, бойцы из Бурятии смогут получать высокофункциональные протезы и проходить полную реабилитацию в родном регионе, рядом с семьёй.
В ГД рассказали о бесплатной программе реабилитации для участников СВО
27 июня, 06:24
