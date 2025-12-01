https://ria.ru/20251201/burjatija-2058844593.html
В Бурятии три человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом
В Бурятии три человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом - РИА Новости, 01.12.2025
В Бурятии три человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом на федеральной трассе вблизи курортной зоны "Байкальский прибой" в Бурятии
республика бурятия
УЛАН-УДЭ, 1 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом на федеральной трассе вблизи курортной зоны "Байкальский прибой" в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканской ГИБДД.
По предварительным данным госавтоинспекции, на 315-м километре федеральной автодороги Р-258 "Байкал" вблизи "Байкальского прибоя" водитель грузового автомобиля Jiefang не учел дистанцию и столкнулся с впереди идущим микроавтобусом Toyot
a Hiace, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Dongfeng.
"В результате ДТП травмы получили водитель и два пассажира автомобиля Toyota Hiace", - рассказал представитель пресс-службы, подчеркнув, что микроавтобус не рейсовый.
Сотрудники ГИБДД
устанавливают обстоятельства аварии.
"На месте затруднено движение транспортных средств, просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении", - отметил собеседник агентства.