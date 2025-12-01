Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии три человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом - РИА Новости, 01.12.2025
09:23 01.12.2025 (обновлено: 11:07 01.12.2025)
В Бурятии три человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом
В Бурятии три человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом
Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом на федеральной трассе вблизи курортной зоны "Байкальский прибой" в Бурятии, сообщили РИА... РИА Новости, 01.12.2025
республика бурятия
Происшествия, Республика Бурятия, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Крушение вертолета в Дагестане
В Бурятии три человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом

Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом в Бурятии

© Фото : Полиция Бурятии/TelegramПоследствия ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом на федеральной трассе вблизи курортной зоны "Байкальский прибой" в Бурятии. 1 декабря 2025
© Фото : Полиция Бурятии/Telegram
Последствия ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом на федеральной трассе вблизи курортной зоны "Байкальский прибой" в Бурятии. 1 декабря 2025
УЛАН-УДЭ, 1 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом на федеральной трассе вблизи курортной зоны "Байкальский прибой" в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканской ГИБДД.
По предварительным данным госавтоинспекции, на 315-м километре федеральной автодороги Р-258 "Байкал" вблизи "Байкальского прибоя" водитель грузового автомобиля Jiefang не учел дистанцию и столкнулся с впереди идущим микроавтобусом Toyota Hiace, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Dongfeng.
"В результате ДТП травмы получили водитель и два пассажира автомобиля Toyota Hiace", - рассказал представитель пресс-службы, подчеркнув, что микроавтобус не рейсовый.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.
"На месте затруднено движение транспортных средств, просим водителей воздержаться от поездок в данном направлении", - отметил собеседник агентства.
