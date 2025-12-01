Последствия ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом на федеральной трассе вблизи курортной зоны "Байкальский прибой" в Бурятии. 1 декабря 2025

В Бурятии три человека пострадали в ДТП с грузовиками и микроавтобусом

УЛАН-УДЭ, 1 дек - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом на федеральной трассе вблизи курортной зоны "Байкальский прибой" в Бурятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканской ГИБДД.

По предварительным данным госавтоинспекции, на 315-м километре федеральной автодороги Р-258 "Байкал" вблизи "Байкальского прибоя" водитель грузового автомобиля Jiefang не учел дистанцию и столкнулся с впереди идущим микроавтобусом Toyot a Hiace, который от удара выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Dongfeng.

"В результате ДТП травмы получили водитель и два пассажира автомобиля Toyota Hiace", - рассказал представитель пресс-службы, подчеркнув, что микроавтобус не рейсовый.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.