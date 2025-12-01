Ответственность бизнеса и общественный капитал стали темами форума в Москве

В Москве состоялся V Форум ответственного бизнеса "Конгресс: РБК – Общественный капитал". Его ключевой темой стала роль бизнеса во всеобъемлющем развитии страны и повышении качества жизни людей. Вопросы, обсуждаемые на форуме, так или иначе касаются каждого. Среди них – новый подход к социальной ответственности и трудовым отношениям, инклюзивность, безопасность и комфорт для всех категорий граждан. О том, как прошло мероприятие, – в материале корреспондента РИА Новости Карины Ивашко.

Промежуточные итоги

Создание российского стандарта общественного капитала бизнеса было поручено президентом России Владимиром Путиным в 2023 году. Совместными усилиями АСИ, правительства Москвы, представителей органов власти, деловых объединений, ведущих экспертов стандарт был создан и одобрен президентом РФ, а миссия по реализации стандарта была возложена на автономную некоммерческую организацию "Общественный капитал". Именно она выступила соорганизатором форума, на котором были подведены предварительные итоги и обозначены возможности для представителей делового сообщества.

Нефинансовая отчетность как перспектива для ответственного бизнеса

"Глобальный тренд на устойчивое развитие набирает обороты. KPMG опубликовали исследование 2025 года, согласно ему большая часть компаний увеличила инвестиции в устойчивое развитие, а 46% организаций испытывают критический недостаток качественных данных для формирования корректной отчетности. То есть мировой запрос понятен. Когда мы только начинали работу над российским стандартом, многие спрашивали: “Зачем нам еще один?”. Тем не менее практика показала, что бизнес остро нуждается в четких, понятных и, что очень важно, единых для всех правилах игры. Мы не придумывали что-то новое – мы собрали лучшие мировые практики и адаптировали их под российские реалии", – пояснила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.

По ее словам, стандарт общественного капитала – это новые возможности для бизнеса, связанные с ростом репутационного капитала, повышением инвестиционной привлекательности и доступом к расширенным мерам государственной поддержки.

"Мы очень много общались с бизнесом, так как одна из наших задач – это формализация критериев его нефинансовой отчетности. Нам важно было показать ориентиры, которые позволят бизнесу внести свой вклад в достижение национальных целей России", – отметила Багатырова в своем выступлении на пленарном заседании конгресса "Национальные цели – цели устойчивого благополучия".

Она также подчеркнула, что в этом году совместно с Агентством стратегических инициатив, правительством Москвы, министерством экономического развития РФ был разработан тот набор показателей, который, помимо прочего, повысит инвестиционную привлекательность компаний.

"Для малых и средних предприятий базовый вариант стандарта составляет 23 показателя, для крупного бизнеса – 45", – сказала Багатырова.

По ее словам, источником данных для формирования нефинансовой отчетности являются, в числе других, Росстат, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минтруда. И задача АНО "Общественный капитал" – объединить в рамках одной платформы все составляющие процедуры оценки и максимально упростить получение соответствия стандарту.

Она также сообщила о запуске Академии общественного капитала, на базе которой компаниям будут помогать готовить специалистов по нефинансовой отчетности. Регистрация на декабрьские лекции на платформе академии уже открыта.

Добровольность, безвозмездность, прозрачность

Багатырова привела впечатляющие данные, свидетельствующие о заинтересованности российских компаний в том, чтобы быть причастными к реализации национальных целей и росту благополучия общества.

По ее словам, процедуру оценки на сегодняшний день проходят более 400 компаний, а география оценки насчитывает уже 62 российских региона.

Принципы работы со стандартом – добровольность, безвозмездность и прозрачность. Внедрение стандарта предполагает учет отраслевой специфики и интеграцию ЭКГ-рейтинга, который представляет собой комплексную оценку здоровья бизнеса по направлениям "экология", "кадры" и "государство". Компании, прошедшие оценку, попадают в федеральный реестр и получат доступ к мерам государственной поддержки.

От отчетности и оценки – к реальному воздействию

Стандарт создает основу для развития технологий благополучия, подчеркнул, в свою очередь, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров.

"Это стратегическая инициатива, которая создает серьезный задел для развития нашей науки, технологий и предпринимательства, что влияет на улучшение здоровья граждан, повышение общественного благополучия и достижение национальных целей. Важно, однако, от формальной отчетности перейти к системам эмпирического учета состояния среды, к измерению реального воздействия хозяйствующих субъектов на здоровье людей, природы и общества, ведь отчет о проведенных мероприятиях не всегда показывает действительные результаты. Их можно оценивать лишь по совокупности множества факторов, опирающихся на объективные данные", – выразил мнение Белозеров.

С этой позицией согласен и представитель правительства российской столицы – заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков.

"Очень важно понять, куда мы движемся, как развиваем концепцию вклада и ответственности бизнеса в благополучие страны и людей. Могу уверенно сказать, что наш путь стандарта общественного капитала бизнеса изначально суверенный. Это путь создания технологий благополучия общества, которые позволяют решать не только локальные, но и глобальные проблемы. И именно к этому мы хотим подвигнуть всех игроков рынка. Вместе с тем важно идти дальше – к масштабированию этого опыта. То есть мы хотим двигаться за пределы России – в первую очередь, в страны БРИКС", – отметил Петраков.

Конструктивный диалог для поиска эффективных решений

Разговор о международном взаимодействии по ряду стратегически важных экономических, экологических и гуманитарных вопросов был вынесен на конгрессе в отдельную сессию "Рынки будущего: БРИКС и ШОС как площадки для ответственного бизнеса". Ее ключевыми темами стали деловая кооперация с БРИКС и ШОС в экономике доверия, углеродная нейтральность или забота о бизнесе, выстраивание конструктивного диалога для поиска эффективных решений.

Одним из участников разговора стал международный эксперт по устойчивому развитию, президент БРИКС-центра Висенте Барриентос.

"Российский подход к общественному капиталу интересен своей комплексностью. В то время как глобальный ESG (прим. ред. международный набор критериев влияния бизнеса на окружающую среду и общество) часто фокусируется на рисках для инвестора, ваш стандарт смещает акцент на созидательную роль бизнеса в обществе. Это проактивная, а не реактивная позиция. За такими моделями – будущее", – высказал мнение президент БРИКС-центра.

Суть этого диалога в том, что все мы связаны: воздухом и природными ресурсами, воздействием на окружающую среду и как следствие – влиянием на факторы благополучия в планетарном масштабе. А потому такие стандарты должны стать основой для взаимодействия стран в целях достижения глобального устойчивого развития.

Милосердие, благотворительность и меценатство

Рефреном всех дискуссий на форуме звучала мысль о том, что благотворительность и милосердие – это базовые незыблемые ценности, которые стали частью культурного кода россиян. История страны знает немало примеров того, как русские предприниматели меняли экономический, социальный и культурный ландшафт поселений, городов и целых областей, развивая свой бизнес. Любопытная статистика дня сегодняшнего: 85% компаний, разделяющих философию ответственного бизнеса и присоединившихся к СОКБ, это МСП, что ломает стереотипы о том, что по-настоящему влиять на благополучие общества могут только крупные компании.

Вместе с тем крупный бизнес может и должен становиться драйвером развития территорий. И прошедший в Москве форум наглядно показал, что дело движется. Своим опытом прохождения оценки на соответствие стандарту общественного капитала бизнеса в рамках конгресса поделились представители целого ряда промышленных и торговых компаний. Больше того, непосредственно на форуме прибавилось сразу 10 амбассадоров СОКБ. В их числе – Карачаровский механический завод, розничная сеть продуктов питания "Магнит", производитель устройств самообслуживания "Банковские и финансовые системы" и еще ряд предприятий, объединений и благотворительных фондов страны.

"Компании, с которыми мы заключили соглашения, обладают уникальными примерами реализованных проектов в разных сферах, соответствующих национальным целям. Общественные организации при этом служат проводниками государственных инициатив. Взаимодействие с такими разными партнерами позволяет нам максимально охватить бизнес‑сообщества, тиражировать проверенные практики и ускорить внедрение стандарта", – рассказала генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.

Она отметила, что в этом году было подписано 65 соглашений с компаниями, деловыми организациями, фондами и особыми экономическими зонами, которые стали партнерами и амбассадорами СОКБ. Наибольшее количество партнеров представляют Москву, Петербург, Омскую и Псковскую области.