В подконтрольной ВСУ части Запорожской области распродают бизнес
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 01.12.2025 (обновлено: 06:53 01.12.2025)
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области распродают бизнес
Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области массово продают за бесценок готовый бизнес и коммерческую недвижимость на фоне ухудшения положения ВСУ в...
© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области массово продают за бесценок готовый бизнес и коммерческую недвижимость на фоне ухудшения положения ВСУ в регионе, выяснило РИА Новости.
В Хортинском районе города Запорожье можно купить сервисный центр по ремонту мобильных телефонов за 33,9 тысячи гривен (63,4 тысячи рублей). Продавец добавляет, что "возможен обмен на автомобиль с вашей или моей доплатой". Помимо этого, продается киоск за 33,9 тысячи гривен (63,5 тысячи рублей), который, по словам автора объявления, подходит для "продажи одежды".
В Александровском районе Запорожья продается фастфуд-кафе за 134,8 тысячи гривен (256 тысяч рублей) и магазин овощей и фруктов за 170 тысяч гривен (323 тысячи рублей). Там же можно приобрести промышленную площадь размером 3,5 тысячи квадратных метров за 10,2 тысячи гривен (19 023 рубля).
За 3 тысячи долларов (241 тысячу рублей) в Коммунарском районе Запорожья предлагают купить детейлинг-студию или свадебный салон - продавцы указали одинаковую цену за бизнес. Магазин комиссионной одежды обойдется в 100 тысяч гривен (186,6 тысячи рублей). Автор этого объявления уточняет, что продает бизнес "в связи с отъездом". А на радиорынке Анголенко можно купить киоск за 4 тысячи гривен (7,5 тысяч рублей).
Подразделения группировки "Восток" ВС РФ продолжают развивать наступление, освобождают новые населенные пункты и последовательно расширяют контролируемую территорию в Запорожской и Днепропетровской областях.
Харьков - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Жители Харьковской области распродают жилье по низкой цене
9 августа, 04:54
 
Специальная военная операция на Украине
Запорожье
Александровский район
Днепропетровская область
Вооруженные силы РФ
 
 
