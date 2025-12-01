В подконтрольной ВСУ части Запорожской области распродают бизнес

За 3 тысячи долларов (241 тысячу рублей) в Коммунарском районе Запорожья предлагают купить детейлинг-студию или свадебный салон - продавцы указали одинаковую цену за бизнес. Магазин комиссионной одежды обойдется в 100 тысяч гривен (186,6 тысячи рублей). Автор этого объявления уточняет, что продает бизнес "в связи с отъездом". А на радиорынке Анголенко можно купить киоск за 4 тысячи гривен (7,5 тысяч рублей).