В России с 1 декабря будут собирать биометрию у иностранцев

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Этап эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства, в рамках которого при наличии технической возможности биометрические персональные данные будут собираться во всех пунктах пропуска через госграницу России, стартует с 1 декабря 2025 года, свидетельствует соответствующее постановление правительства.

"Провести эксперимент по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства… в период с 0.00 1 декабря 2025 года до 23.59 30 июня 2026 года по местному времени при наличии технической возможности в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации… с целью сбора биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении ими государственной границы Российской Федерации через указанные пункты пропуска", - говорится в документе.