В России с 1 декабря будут собирать биометрию у иностранцев
2025-12-01T03:48:00+03:00
общество
россия
оренбургская область
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
россия
оренбургская область
Новости
В РФ с 1 декабря будут собирать биометрию иностранцев при пересечении госграницы
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Этап эксперимента по апробации правил и условий въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства, в рамках которого при наличии технической возможности биометрические персональные данные будут собираться во всех пунктах пропуска через госграницу России, стартует с 1 декабря 2025 года, свидетельствует соответствующее постановление правительства.
"Провести эксперимент по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства… в период с 0.00 1 декабря 2025 года до 23.59 30 июня 2026 года по местному времени при наличии технической возможности в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации… с целью сбора биометрических персональных данных иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении ими государственной границы Российской Федерации через указанные пункты пропуска", - говорится в документе.
С 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в международных столичных аэропортах "Шереметьево
", "Домодедово
", "Внуково", подмосковном аэропорте "Жуковский", а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области
иностранцы и лица без гражданства обязаны сдавать биометрию при пересечении ими границы России
. С 30 июня 2025 года иностранцы без виз должны не позднее чем за 72 часа до планируемой поездки в РФ заполнить электронное заявление.