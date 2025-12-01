https://ria.ru/20251201/biatlon-2058871917.html
Этап Кубка России по биатлону в Тюмени не будут переносить
Этап Кубка России по биатлону в Тюмени не будут переносить
Второй этап Кубка России по биатлону в Тюмени, проведение которого вызывало опасения из-за погодных условий, пройдет в установленные сроки, сообщил руководитель РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Этап Кубка России по биатлону в Тюмени не будут переносить из-за нехватки снега