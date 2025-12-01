Рейтинг@Mail.ru
Этап Кубка России по биатлону в Тюмени не будут переносить
Биатлон
Биатлон
 
11:01 01.12.2025 (обновлено: 11:09 01.12.2025)
Этап Кубка России по биатлону в Тюмени не будут переносить
Этап Кубка России по биатлону в Тюмени не будут переносить - РИА Новости Спорт, 01.12.2025
Этап Кубка России по биатлону в Тюмени не будут переносить
Второй этап Кубка России по биатлону в Тюмени, проведение которого вызывало опасения из-за погодных условий, пройдет в установленные сроки, сообщил руководитель
биатлон
спорт
сергей аверьянов
союз биатлонистов россии (сбр)
кубок россии по биатлону
/20251129/biatlon-2058581657.html
спорт, сергей аверьянов, союз биатлонистов россии (сбр), кубок россии по биатлону
Биатлон, Спорт, Сергей Аверьянов, Союз биатлонистов России (СБР), Кубок России по биатлону
Этап Кубка России по биатлону в Тюмени не будут переносить

Этап Кубка России по биатлону в Тюмени не будут переносить из-за нехватки снега

Биатлон. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Второй этап Кубка России по биатлону в Тюмени, проведение которого вызывало опасения из-за погодных условий, пройдет в установленные сроки, сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своем Telegram-канале.
"Решение принято сегодня. Работа по искусственному оснежению кипит. Тюмень делает все, чтобы снега было достаточно", - написал Аверьянов.
Первые гонки этапа состоятся 11 декабря.
Белорусский биатлонист Антон Смольский - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка России по биатлону
29 ноября, 11:19
 
БиатлонСпортСергей АверьяновСоюз биатлонистов России (СБР)Кубок России по биатлону
 
