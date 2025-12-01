Глава МИД Бельгии рассказал, почему ЕС не может финансировать Украину

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Неспособность ЕС найти способ финансировать Украину — результат упрямства членов сообщества, настаивающих на использовании замороженных российских активов, пишет газета Politico со ссылкой на главу МИД Бельгии Максима Прево.

"Неспособность ЕС найти четкий способ финансовой поддержки Украины до сих пор — не вина Бельгии, а результат упрямства блока, настаивающего на использовании российских активов, не зная, как это сделать, и не понимая связанных с этим рисков", — считает он.

По мнению Прево, инициатива Евросоюза может создать проблему для переговоров по урегулированию на Украине.

"Теперь очевидно, что эти активы могут сыграть важную роль в мирном плане. <...> Наши действия не должны создавать препятствий мирному плану", — подчеркнул министр.

На минувшей неделе премьер Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.

Как заявил президент Владимир Путин, возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.

Ситуация с российскими активами

около половины российских валютных резервов . Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.

Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.