Москва и Эр-Рияд планируют запустить дополнительные прямые авиарейсы - РИА Новости, 01.12.2025
16:19 01.12.2025
Москва и Эр-Рияд планируют запустить дополнительные прямые авиарейсы
россия, саудовская аравия, москва, александр новак
Россия, Саудовская Аравия, Москва, Александр Новак
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия проработают в ближайшее время запуск рейсов еще двух-трех российских авиакомпаний в арабскую страну, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«
"Сегодня мы обсуждали с нашими коллегами развитие прямого авиасообщения между нашими сторонами. Пока летают две саудовские компании по маршруту Эр-Рияд-Москва. Договорились о том, что в ближайшее время будут проработаны и приняты решения об увеличении количества авиакомпаний, в том числе двух или трех российских компаний", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Он также отметил, что будет увеличено и число направлений полетов - не только в Москву, но и в другие города России.
Отвечая на вопрос, о каких новых городах идет речь, Новак сказал, что этот вопрос в ближайшее время проработают министерства транспорта двух стран.
"Это будет сделано в ближайшее время, поскольку здесь в Саудовской Аравии мы договорились, что к транспортным форумам, которые будут проводиться в апреле, все документы должны быть подготовлены", - подчеркнул вице-премьер.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд во время встречи в Доме приемов МИД РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Лавров рассказал об открытии прямого авиасообщения с Саудовской Аравией
4 июля, 13:33
 
РоссияСаудовская АравияМоскваАлександр Новак
 
 
