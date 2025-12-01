Москва и Эр-Рияд планируют запустить дополнительные прямые авиарейсы

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия проработают в ближайшее время запуск рейсов еще двух-трех российских авиакомпаний в арабскую страну, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Отвечая на вопрос, о каких новых городах идет речь, Новак сказал, что этот вопрос в ближайшее время проработают министерства транспорта двух стран.