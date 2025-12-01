Москва и Эр-Рияд планируют запустить дополнительные прямые авиарейсы

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия проработают в ближайшее время запуск рейсов еще двух-трех российских авиакомпаний в арабскую страну, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«
"Сегодня мы обсуждали с нашими коллегами развитие прямого авиасообщения между нашими сторонами. Пока летают две саудовские компании по маршруту Эр-Рияд-Москва. Договорились о том, что в ближайшее время будут проработаны и приняты решения об увеличении количества авиакомпаний, в том числе двух или трех российских компаний", - сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
Отвечая на вопрос, о каких новых городах идет речь, Новак сказал, что этот вопрос в ближайшее время проработают министерства транспорта двух стран.
"Это будет сделано в ближайшее время, поскольку здесь в Саудовской Аравии мы договорились, что к транспортным форумам, которые будут проводиться в апреле, все документы должны быть подготовлены", - подчеркнул вице-премьер.