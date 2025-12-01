Рейтинг@Mail.ru
Солнце копит энергию для супервзрыва, предположили ученые
Наука
Наука
 
21:46 01.12.2025 (обновлено: 23:11 01.12.2025)
Солнце копит энергию для супервзрыва, предположили ученые
Солнце копит энергию для супервзрыва, предположили ученые - РИА Новости, 01.12.2025
Солнце копит энергию для супервзрыва, предположили ученые
На вышедшей к Земле стороне Солнца сформировался самый крупный в 2025 году комплекс пятен, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщили в Лаборатории... РИА Новости, 01.12.2025
земля
сша
российская академия наук
наука
наука
земля
сша
земля, сша, российская академия наук, наука
Земля, США, Российская академия наук, Наука, Наука
Солнце копит энергию для супервзрыва, предположили ученые

ИКИ РАН: в пятнах на Солнце может накапливаться энергия для супервзрыва

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramАктивность на Солнце
Активность на Солнце
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Активность на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На вышедшей к Земле стороне Солнца сформировался самый крупный в 2025 году комплекс пятен, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в текущем году. Суммарная площадь комплекса, измеренная в начале дня, равна 1,6 тысячи единиц", — рассказали там.
У межзвездного объекта 3I/ATLAS наблюдается редкий пылевой антихвост - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Инопланетный корабль" удивил ученых новой загадочной особенностью
27 ноября, 17:25
Пока это составляет около 60 процентов от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке, но уже на треть больше рекордных за этот год 1,2 тысячи единиц в мае.
В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, которое присваивает номера группам пятен, поделили новый комплекс на три номера: 4296, 4294 и 4298.
Ученые назвали "молчание" этой крупной группы пятен, где не происходит никаких событий, "загадкой, которая по степени непонятности уже сравнялась с не менее фундаментальной проблемой молчания Вселенной". Так, сегодня группа 4274 (уже переименована в 4299) произвела новую X-вспышку, имея официальную площадь всего 100 единиц. В лаборатории не исключили, что в новой группе пятен копится энергия для супервзрыва.
Вспышка X1.9 на Солнце. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
На Солнце произошла вспышка высшего балла
Вчера, 09:20
 
НаукаЗемляСШАРоссийская академия наукНаука
 
 
