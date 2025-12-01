Солнце копит энергию для супервзрыва, предположили ученые

Пока это составляет около 60 процентов от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке, но уже на треть больше рекордных за этот год 1,2 тысячи единиц в мае.

Ученые назвали "молчание" этой крупной группы пятен, где не происходит никаких событий, "загадкой, которая по степени непонятности уже сравнялась с не менее фундаментальной проблемой молчания Вселенной". Так, сегодня группа 4274 (уже переименована в 4299) произвела новую X-вспышку, имея официальную площадь всего 100 единиц. В лаборатории не исключили, что в новой группе пятен копится энергия для супервзрыва.