Солнце копит энергию для супервзрыва, предположили ученые

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На вышедшей к Земле стороне Солнца сформировался самый крупный в 2025 году комплекс пятен, там может копиться энергия для супервзрыва, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Южная группа солнечных пятен, вышедшая к Земле двое суток назад, достигла самых больших размеров в текущем году. Суммарная площадь комплекса, измеренная в начале дня, равна 1,6 тысячи единиц", — рассказали там.
Пока это составляет около 60 процентов от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке, но уже на треть больше рекордных за этот год 1,2 тысячи единиц в мае.
В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, которое присваивает номера группам пятен, поделили новый комплекс на три номера: 4296, 4294 и 4298.
Ученые назвали "молчание" этой крупной группы пятен, где не происходит никаких событий, "загадкой, которая по степени непонятности уже сравнялась с не менее фундаментальной проблемой молчания Вселенной". Так, сегодня группа 4274 (уже переименована в 4299) произвела новую X-вспышку, имея официальную площадь всего 100 единиц. В лаборатории не исключили, что в новой группе пятен копится энергия для супервзрыва.
