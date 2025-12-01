Рейтинг@Mail.ru
В Армении повторяют сценарии борьбы с церковью, заявил архиепископ Хачатрян
Религия
 
17:32 01.12.2025
В Армении повторяют сценарии борьбы с церковью, заявил архиепископ Хачатрян
В Армении повторяют сценарии борьбы с церковью, заявил архиепископ Хачатрян - РИА Новости, 01.12.2025
В Армении повторяют сценарии борьбы с церковью, заявил архиепископ Хачатрян
В Армении пытаются повторить сценарии борьбы с церковью, которые были применены в Молдавии и на Украине, заявил глава канцелярии духовного центра Армянской... РИА Новости, 01.12.2025
В Армении повторяют сценарии борьбы с церковью, заявил архиепископ Хачатрян

Архиепископ Хачатрян: Ереван повторяет антицерковные сценарии Молдавии и Украины

ЕРЕВАН, 1 дек - РИА Новости. В Армении пытаются повторить сценарии борьбы с церковью, которые были применены в Молдавии и на Украине, заявил глава канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян.
«
"У нас сложилась ситуация, при которой иерей монастыря Ованаванк был лишен сана, но при прямом и видимом содействии властей продолжает оставаться в Ованаванке как лицо, несущее службу", - заявил Хачатрян журналистам.
ААЦ лишила сана иерея Асатряна
21 октября, 14:34
По его словам, Ованаванк, принадлежит Святому Эмиадзину, но сейчас он захвачен. "Все те органы - прокуратура, полиция, которые обязаны защитить право собственности, отказываются это делать, приводя нелепые аргументы. По всей видимости делается попытка применить здесь то, что произошло в Молдавии, на Украине", - сказал владыка.
Католикос всех армян Гарегин II 21 октября лишил бывшего иерея Арама Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, отныне он причислен к мирянам под именем Степан. Однако Асатрян два раза провел под защитой усиленных нарядов полиции церковную службу в монастыре Ованаванк, на которую прибыли премьер Армении Никол Пашинян, ряд депутатов от правящей партии "Гражданский договор", несколько министров и сторонники партии. В Армянской апостольской церкви заявили о захвате монастыря с участием представителей силовых структур и препятствующих деятельности церкви групп.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Армянский патриархат Иерусалима осудил гонения властей Армении на церковь
4 ноября, 01:47
 
Религия
 
 
