Соратника армянского архиепископа Баграта перевели под домашний арест

«

"Жалоба была принята к производству и в письменном порядке рассмотрена судьей Апелляционного уголовного суда Мхитаром Папояном. Мера пресечения Артуру Саркисяну, незаконно содержавшемуся под стражей с 8 июля 2025 года, была заменена на домашний арест и залог", - написал Вардеванян в соцсети Fecebook*.