Соратника армянского архиепископа Баграта перевели под домашний арест

ЕРЕВАН, 1 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Армении перевел из СИЗО под домашний арест оппозиционного депутата парламента Артура Саркисяна - соратника находящегося в заключении архиепископа Баграта Галстаняна, сообщил в понедельник его адвокат Арам Вардеванян.
По его словам, 10 ноября защита обжаловала очередное решение судьи первой инстанции Карена Фархояна, отклонившего обоснованное ходатайство об отмене примененной к Артуру Саркисяну меры пресечения в виде заключения под стражу.
«
"Жалоба была принята к производству и в письменном порядке рассмотрена судьей Апелляционного уголовного суда Мхитаром Папояном. Мера пресечения Артуру Саркисяну, незаконно содержавшемуся под стражей с 8 июля 2025 года, была заменена на домашний арест и залог", - написал Вардеванян в соцсети Fecebook*.
В конце июня архиепископ Баграт, являющийся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием.
Ранее в следственном комитете Армении сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.