Рейтинг@Mail.ru
Алиханов назвал средний возраст парка легковых машин в России - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:30 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/alikhanov-2058811138.html
Алиханов назвал средний возраст парка легковых машин в России
Алиханов назвал средний возраст парка легковых машин в России - РИА Новости, 01.12.2025
Алиханов назвал средний возраст парка легковых машин в России
Средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет 16 лет, а автомобилей в целом - 19 лет, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:30:00+03:00
2025-12-01T00:30:00+03:00
россия
антон алиханов
всемирная торговая организация (вто)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005731924_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_9b1ed96328e8306d126c32cdf97eed5d.jpg
https://ria.ru/20251201/alihanov-2058810414.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005731924_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_49b5e768fffbf7a2aada8619653b2848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон алиханов, всемирная торговая организация (вто), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Антон Алиханов, Всемирная торговая организация (ВТО), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов назвал средний возраст парка легковых машин в России

Алиханов: средний возраст парка легковых автомобилей в РФ составляет 16 лет

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет 16 лет, а автомобилей в целом - 19 лет, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Средний возраст автомобилей - 19 лет в целом, 16 лет - по легковым. Это очень плохой показатель", - сказал журналистам министр.
Глава Минпромторга добавил, что устаревание автомобильного парка произошло в связи с тем, что после вступления РФ во Всемирную торговую организацию таможенный тариф сложился таким образом, что ввоз подержанного авто сильно деформировал российский автомобильный рынок.
"Мы надеемся, что сейчас эта политика по утилизационному сбору, как минимум в этом сегменте, будет двигаться, чтобы автомобили 160 лошадей и выше, они все-таки будут омолаживаться", - отметил Алиханов.
Презентация автомобиля Azimut на стенде АвтоВАЗа на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Алиханов рассказал о планах увеличить долю российских автомобилей на рынке
00:21
 
РоссияАнтон АлихановВсемирная торговая организация (ВТО)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала