https://ria.ru/20251201/alikhanov-2058811138.html
Алиханов назвал средний возраст парка легковых машин в России
Алиханов назвал средний возраст парка легковых машин в России - РИА Новости, 01.12.2025
Алиханов назвал средний возраст парка легковых машин в России
Средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет 16 лет, а автомобилей в целом - 19 лет, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T00:30:00+03:00
2025-12-01T00:30:00+03:00
2025-12-01T00:30:00+03:00
россия
антон алиханов
всемирная торговая организация (вто)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005731924_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_9b1ed96328e8306d126c32cdf97eed5d.jpg
https://ria.ru/20251201/alihanov-2058810414.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005731924_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_49b5e768fffbf7a2aada8619653b2848.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон алиханов, всемирная торговая организация (вто), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Антон Алиханов, Всемирная торговая организация (ВТО), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов назвал средний возраст парка легковых машин в России
Алиханов: средний возраст парка легковых автомобилей в РФ составляет 16 лет