Алиханов назвал средний возраст парка легковых машин в России

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средний возраст парка легковых автомобилей в России составляет 16 лет, а автомобилей в целом - 19 лет, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Средний возраст автомобилей - 19 лет в целом, 16 лет - по легковым. Это очень плохой показатель", - сказал журналистам министр.