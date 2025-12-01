Алиханов заявил о снижении производства российских автомобилей

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Производство российский автомобилей во всех сегментах по итогам января-октября текущего года составило более 677 тысяч единиц, что на 12% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"За 10 месяцев с конвейеров всех производителей российских вышло чуть больше 677 тысяч автомобилей. Это примерно на 12% ниже, чем результаты производственной программы прошлого года за 10 месяцев", - сказал министр.