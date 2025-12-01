Аксенов прокомментировал предотвращение теракта в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращения покушения на высокопоставленного офицера Минобороны РФ в Крыму заявил ,что у террористов и их пособников есть только два варианта – смерть или тюрьма.