https://ria.ru/20251201/aksenov-2058846854.html
Аксенов прокомментировал предотвращение теракта в Крыму
Аксенов прокомментировал предотвращение теракта в Крыму - РИА Новости, 01.12.2025
Аксенов прокомментировал предотвращение теракта в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращения покушения на высокопоставленного офицера Минобороны РФ в Крыму заявил ,что у террористов и их пособников есть... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T09:34:00+03:00
2025-12-01T09:34:00+03:00
2025-12-01T09:34:00+03:00
республика крым
киев
сергей аксенов (политик)
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/65/1552846535_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c00dac8e3c96fde3153e3ca75f9acb83.jpg
https://ria.ru/20250825/terakt-2037376141.html
республика крым
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/65/1552846535_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_8e614d0c256deb7bf09ca8c8c2ec6fd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, киев, сергей аксенов (политик), министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Республика Крым, Киев, Сергей Аксенов (политик), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Аксенов прокомментировал предотвращение теракта в Крыму
Аксенов: у террористов есть только два варианта, смерть или тюрьма