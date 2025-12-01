Рейтинг@Mail.ru
Аксенов прокомментировал предотвращение теракта в Крыму - РИА Новости, 01.12.2025
09:34 01.12.2025
Аксенов прокомментировал предотвращение теракта в Крыму
Аксенов прокомментировал предотвращение теракта в Крыму - РИА Новости, 01.12.2025
Аксенов прокомментировал предотвращение теракта в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращения покушения на высокопоставленного офицера Минобороны РФ в Крыму заявил ,что у террористов и их пособников есть... РИА Новости, 01.12.2025
происшествия
республика крым, киев, сергей аксенов (политик), министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Республика Крым, Киев, Сергей Аксенов (политик), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Аксенов прокомментировал предотвращение теракта в Крыму

Аксенов: у террористов есть только два варианта, смерть или тюрьма

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов после предотвращения покушения на высокопоставленного офицера Минобороны РФ в Крыму заявил ,что у террористов и их пособников есть только два варианта – смерть или тюрьма.
Федеральная служба безопасности предотвратила очередной теракт в Крыму, который готовили украинские спецслужбы в отношении одного из старших офицеров министерства обороны России, об этом в понедельник сообщил ЦОС ФСБ. Агента Киева ликвидировали при закладке бомбы под машину.
"Спасибо сотрудникам ФСБ за эффективную и системную работу, которая помогает сохранить жизни людей, обеспечить стабильность и безопасность в нашем регионе. У террористов и их пособников есть только два варианта: смерть или тюрьма" , - написал Аксенов в канале Мах.
Икона, с помощью которой россиянка планировала совершить теракт в здании УФСБ - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Крыму предотвратили теракт против сотрудников ФСБ
25 августа, 09:46
 
Республика КрымКиевСергей Аксенов (политик)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
