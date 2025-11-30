"Сможет ли пережить": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

«

"Вопрос теперь заключается в том, сможет ли Зеленский пережить негативные последствия после потери своего самого доверенного советника и будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить оппозиционных депутатов и широкую украинскую общественность", — говорится в публикации.