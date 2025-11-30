"Сможет ли пережить": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался на грани на фоне коррупционного скандала и проблем на фронте, пишет газета The Times.
«
"Вопрос теперь заключается в том, сможет ли Зеленский пережить негативные последствия после потери своего самого доверенного советника и будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить оппозиционных депутатов и широкую украинскую общественность", — говорится в публикации.
Политическое состояние Зеленского, как указал обозреватель, оказалось крайне шатким из-за ухода экс-главы его офиса Андрея Ермака и ухудшения ситуации на фронте.
Кроме того, Зеленский может потерять своих политических союзников в украинском парламенте из-за коррупционного скандала, подчеркивается в статье.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.