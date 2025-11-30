Рейтинг@Mail.ru
"Сможет ли пережить": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 30.11.2025
10:55 30.11.2025
"Сможет ли пережить": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
"Сможет ли пережить": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
Владимир Зеленский оказался на грани на фоне коррупционного скандала и проблем на фронте, пишет газета The Times. РИА Новости, 30.11.2025
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
дело миндича
украина
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Дело Миндича
"Сможет ли пережить": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

Times: Зеленский оказался на грани из-за ряда тяжелых проблем

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался на грани на фоне коррупционного скандала и проблем на фронте, пишет газета The Times.
«
"Вопрос теперь заключается в том, сможет ли Зеленский пережить негативные последствия после потери своего самого доверенного советника и будет ли этого достаточно, чтобы удовлетворить оппозиционных депутатов и широкую украинскую общественность", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Пришло время". В США сделали громкое заявление о Зеленском
09:32
Политическое состояние Зеленского, как указал обозреватель, оказалось крайне шатким из-за ухода экс-главы его офиса Андрея Ермака и ухудшения ситуации на фронте.
Кроме того, Зеленский может потерять своих политических союзников в украинском парламенте из-за коррупционного скандала, подчеркивается в статье.
В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в энергетике. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производились в рамках расследования. Как передало агентство Укринформ со ссылкой на НАБУ, сотрудники бюро после обысков у Ермака обвинений никому не предъявили.
Позднее в тот же день Зеленский объявил, что Ермак, который также возглавлял переговорную группу по урегулированию конфликта на Украине, написал заявление об отставке, после чего глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Подступят к Киеву": на Западе предсказали скорое свержение Зеленского
07:44
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Дело Миндича
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
