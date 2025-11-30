Россия проинформирует международные площадки о теракте на терминале КТК

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия проинформирует международные площадки о теракте, совершенном киевским режимом на инфраструктуре КТК , заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мы проинформируем международные площадки об этом теракте. Здесь сомнений даже нет", — сказала она.

Как отметила Захарова, все понимают, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает мировой безопасности.

По данным пресс-службы КТК, в ночь на субботу украинские боевики атаковали морской терминал под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.

Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал консорциума.

Атаки ВСУ на объекты консорциума

В предыдущий раз украинские дроны атаковали КТК во вторник, 25 ноября. Тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала, никто не пострадал. Отгрузку топлива возобновили в среду в 00:00 по московскому времени.

В конце сентября ВСУ нанесли удар по офису консорциума в центре Новороссийска, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь БПЛА.