https://ria.ru/20251130/zakharova-2058715750.html
Россия проинформирует международные площадки о теракте на терминале КТК
Россия проинформирует международные площадки о теракте на терминале КТК - РИА Новости, 30.11.2025
Россия проинформирует международные площадки о теракте на терминале КТК
Россия проинформирует международные площадки о теракте, совершенном киевским режимом на инфраструктуре КТК, заявила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:58:00+03:00
2025-11-30T11:58:00+03:00
2025-11-30T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
казахстан
в мире
вооруженные силы украины
дмитрий песков
новороссийск
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000148624_0:129:1280:849_1920x0_80_0_0_65f44c02d7e20a936712388cc3506fbc.jpg
https://ria.ru/20251130/kazahstan-2058684359.html
https://ria.ru/20251129/kazahstan-2058623575.html
https://ria.ru/20251016/spetssluzhby-2048537482.html
россия
казахстан
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000148624_141:0:1273:849_1920x0_80_0_0_844b461528054b522ffa13cff407aa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, в мире, вооруженные силы украины, дмитрий песков, новороссийск, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Казахстан, В мире, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Новороссийск, Мария Захарова
Россия проинформирует международные площадки о теракте на терминале КТК
Россия проинформирует все международные площадки об ударе ВСУ по терминалу КТК
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия проинформирует международные площадки о теракте, совершенном киевским режимом на инфраструктуре КТК, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы проинформируем международные площадки об этом теракте. Здесь сомнений даже нет", — сказала она.
Как отметила Захарова, все понимают, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает мировой безопасности.
По данным пресс-службы КТК, в ночь на субботу украинские боевики атаковали морской терминал под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.
Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал консорциума.
Атаки ВСУ на объекты консорциума
В предыдущий раз украинские дроны атаковали КТК во вторник, 25 ноября. Тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала, никто не пострадал. Отгрузку топлива возобновили в среду в 00:00 по московскому времени.
В конце сентября ВСУ нанесли удар по офису консорциума в центре Новороссийска, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России
нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь БПЛА.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявлял, что Москва видит подрывную работу киевского режима, и назвал террористическими украинские удары по мирной энергической инфраструктуре консорциума.