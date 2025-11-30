Рейтинг@Mail.ru
Россия проинформирует международные площадки о теракте на терминале КТК
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 30.11.2025 (обновлено: 12:39 30.11.2025)
Россия проинформирует международные площадки о теракте на терминале КТК
Россия проинформирует международные площадки о теракте на терминале КТК - РИА Новости, 30.11.2025
Россия проинформирует международные площадки о теракте на терминале КТК
Россия проинформирует международные площадки о теракте, совершенном киевским режимом на инфраструктуре КТК, заявила РИА Новости официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:58:00+03:00
2025-11-30T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
казахстан
в мире
вооруженные силы украины
дмитрий песков
новороссийск
мария захарова
россия, казахстан, в мире, вооруженные силы украины, дмитрий песков, новороссийск, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Казахстан, В мире, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Новороссийск, Мария Захарова
Россия проинформирует международные площадки о теракте на терминале КТК

Россия проинформирует все международные площадки об ударе ВСУ по терминалу КТК

© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтеперекачивающая станция КТК
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтеперекачивающая станция КТК. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Россия проинформирует международные площадки о теракте, совершенном киевским режимом на инфраструктуре КТК, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы проинформируем международные площадки об этом теракте. Здесь сомнений даже нет", — сказала она.
Астана - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
Вчера, 06:26
Как отметила Захарова, все понимают, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает мировой безопасности.
По данным пресс-службы КТК, в ночь на субботу украинские боевики атаковали морской терминал под Новороссийском с помощью безэкипажных катеров. Выносной причал ВПУ-2 получил серьезные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет. По предварительным данным, нефть в море не попала.

Трубопроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной для Казахстана, на него приходится более 80 процентов экспорта страны. Магистраль протяженностью полторы тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где продукцию отгружают на танкеры через морской терминал консорциума.

Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Казахстан перешел к плану альтернативных маршрутов нефти после атаки на КТК
29 ноября, 16:15

Атаки ВСУ на объекты консорциума

В предыдущий раз украинские дроны атаковали КТК во вторник, 25 ноября. Тогда получил повреждения административный корпус нефтяного терминала, никто не пострадал. Отгрузку топлива возобновили в среду в 00:00 по московскому времени.
В конце сентября ВСУ нанесли удар по офису консорциума в центре Новороссийска, два работника получили ранения. В середине февраля крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Краснодарского края атаковали семь БПЛА.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва видит подрывную работу киевского режима, и назвал террористическими украинские удары по мирной энергической инфраструктуре консорциума.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Британские спецслужбы спланировали удары по КТК, заявил Бортников
16 октября, 09:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКазахстанВ миреВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковНовороссийскМария Захарова
 
 
