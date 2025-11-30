Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на инфраструктуру КТК
11:54 30.11.2025 (обновлено: 11:55 30.11.2025)
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на инфраструктуру КТК
в мире, россия, мария захарова
В мире, Россия, Мария Захарова
Захарова прокомментировала атаку ВСУ на инфраструктуру КТК

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Все понимают, что террористический киевский режим угрожает мировой безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя удар по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
"Все понимают уже, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает безопасности мировой", - сказала она журналистам.
Астана - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Казахстан заявил об ущербе отношениям с Украиной из-за атаки на КТК
Вчера, 06:26
 
В мире Россия Мария Захарова
 
 
