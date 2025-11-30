Рейтинг@Mail.ru
Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой
Искусство
Культура
 
00:39 30.11.2025
Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой
Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой - РИА Новости, 30.11.2025
Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой, в которой она написала текст, а рэпер создал музыку,... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T00:39:00+03:00
2025-11-30T00:39:00+03:00
культура
россия
мария захарова
культура
россия
россия, мария захарова, культура
Культура, Россия, Мария Захарова
Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой

Захарова опубликовала песню с рэпером Птахой, к которой она написала текст

Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой, в которой она написала текст, а рэпер создал музыку, говорится в Telegram-канале Захаровой.
"Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его музло", - написала Захарова.
Песня Марии Захаровой Верните память - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Захарова представила свою песню на концерте во Дворце Ирины Винер
11 мая, 21:47
Ранее Мария Захарова назвала создание совместной песни с репером Птахой "удивительной".
Она призналась, что не могла бы представить совместную композицию с музыкантом из-за различия между творчеством Птахи и своим собственным.
День Победы в центре Вены - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Жители Вены включили песню на стихи Захаровой ко Дню Победы
9 мая, 21:25
 
Культура Россия Мария Захарова
 
 
