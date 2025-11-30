https://ria.ru/20251130/zaharova-2058669368.html
Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой
Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой - РИА Новости, 30.11.2025
Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой, в которой она написала текст, а рэпер создал музыку,... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T00:39:00+03:00
2025-11-30T00:39:00+03:00
2025-11-30T00:39:00+03:00
культура
россия
мария захарова
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
/20250511/zakharova-2016389720.html
https://ria.ru/20250509/zakharova-2016122394.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, культура
Культура, Россия, Мария Захарова, Культура
Захарова опубликовала совместную песню с рэпером Птахой
Захарова опубликовала песню с рэпером Птахой, к которой она написала текст