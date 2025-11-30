https://ria.ru/20251130/volontery-2058767544.html
Большую партию груза из Магадана доставили в зону СВО
Большую партию груза из Магадана доставили в зону СВО - РИА Новости, 30.11.2025
Большую партию груза из Магадана доставили в зону СВО
Волонтёры организации "Боевое братство" доставили из Магадана крупную партию груза в зону специальной военной операции и передали ее бойцам, сообщил... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T13:05:00+03:00
2025-11-30T13:05:00+03:00
2025-11-30T17:54:00+03:00
надежные люди
магадан
боевое братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20250303/svo-2002703619.html
магадан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, боевое братство
Надежные люди, Магадан, Боевое братство
Большую партию груза из Магадана доставили в зону СВО
Волонтеры «Боевого братства» доставили в зону СВО крупную партию груза