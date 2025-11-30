Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Украины задался неудобным вопросом о Зеленском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 30.11.2025
Экс-премьер Украины задался неудобным вопросом о Зеленском
Экс-премьер Украины задался неудобным вопросом о Зеленском - РИА Новости, 30.11.2025
Экс-премьер Украины задался неудобным вопросом о Зеленском
США решительно настроены на мирное урегулирование, но участие Владимира Зеленского в переговорном процессе вызывает вопросы, заявил бывший премьер Украины... РИА Новости, 30.11.2025
Экс-премьер Украины задался неудобным вопросом о Зеленском

Азаров усомнился в возможности решить конфликт на Украине с участием Зеленского

© AP Photo / Ebrahim NorooziВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США решительно настроены на мирное урегулирование, но участие Владимира Зеленского в переговорном процессе вызывает вопросы, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.
"Они (европейские лидеры — Прим. ред.) за продолжение военного конфликта! То есть они делают все, чтобы остался Зеленский. Раз Зеленский остается, значит, конфликт продолжается. Американцы, напротив, настроены на завершение конфликта. Поэтому они нажимают на Зеленского, чтобы он соглашался со всеми условиями и шел к завершению конфликта", — написал он в Telegram.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Во Франции объяснили, зачем Макрон хочет встретиться с Зеленским
Вчера, 15:25
На прошлой неделе американский лидер Дональд Трамп в своей социальной сети TRUTH Social назвал нынешние власти Украины неблагодарными, использовав при этом слово "руководство" в кавычках. Трамп не уточнил, имеет ли он в виду усилия по урегулированию конфликта или по поддержке Киева.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024-го, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
"Защищать некому". СМИ рассказали, что произошло с Зеленским
Вчера, 14:56
 
