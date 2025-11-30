https://ria.ru/20251130/turtsija-2058702042.html
В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек
В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек - РИА Новости, 30.11.2025
В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек
Автобус попал в ДТП в турецкой провинции Афьонкарахисар, погибли как минимум два человека, пострадал 21 человек, сообщила в воскресенье газета Milliyet. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:48:00+03:00
2025-11-30T09:48:00+03:00
2025-11-30T09:54:00+03:00
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979678406_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3779797a6deb44344d60e39c31d376e.jpg
https://ria.ru/20251130/dtp-2058679906.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979678406_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_53516807465089ffc8932854d0ab7b18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
В Турции в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек
В Турции автобус попал в ДТП, погибли два человека, пострадал 21