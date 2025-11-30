Водителей призвали быть внимательными на дороге в Москве из-за тумана

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Водителям следует быть внимательными на дороге в Москве в воскресенье и в ночь на понедельник из-за тумана, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 1 декабря местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в Telegram-канале ведомства.