Водителей призвали быть внимательными на дороге в Москве из-за тумана
Москва
 
14:30 30.11.2025 (обновлено: 14:30 02.12.2025)
Водителей призвали быть внимательными на дороге в Москве из-за тумана
Водителей призвали быть внимательными на дороге в Москве из-за тумана
общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва
Сотрудники ДПС на дороге в Москве во время тумана. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Водителям следует быть внимательными на дороге в Москве в воскресенье и в ночь на понедельник из-за тумана, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 1 декабря местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Москва
 
 
