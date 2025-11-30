https://ria.ru/20251130/tuman-2059211662.html
Водителей призвали быть внимательными на дороге в Москве из-за тумана
30 ноября 2025
Водителей призвали быть внимательными на дороге в Москве из-за тумана
Водителям следует быть внимательными на дороге в Москве в воскресенье и в ночь на понедельник из-за тумана, сообщает столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 02.12.2025
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Водителям следует быть внимательными на дороге в Москве в воскресенье и в ночь на понедельник из-за тумана, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 1 декабря местами в столице ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в Telegram-канале ведомства.