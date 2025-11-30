ЦИК Киргизии отменил итоги голосования вне помещения на одном из участков

БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. ЦИК Киргизии аннулировал итоги голосования вне помещения на одном из участков в связи с допущенными нарушениями, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Центризбиркома.

Голосование вне помещений прошло в субботу, за день до основного дня выборов. В нем приняли участие 9,3 тысячи граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту, ограниченности возможностей или по иным уважительным причинам не могут прийти на участок в воскресенье.