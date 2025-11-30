https://ria.ru/20251130/tsik-2058720453.html
ЦИК Киргизии отменил итоги голосования вне помещения на одном из участков
БИШКЕК, 30 ноя – РИА Новости. ЦИК Киргизии аннулировал итоги голосования вне помещения на одном из участков в связи с допущенными нарушениями, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Центризбиркома.
Голосование вне помещений прошло в субботу, за день до основного дня выборов. В нем приняли участие 9,3 тысячи граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту, ограниченности возможностей или по иным уважительным причинам не могут прийти на участок в воскресенье.
"В Центральную избирательную комиссию поступило решение окружной избирательной комиссии (ОИК) №25 о том, что рассмотрены материалы доследственной проверки, касающиеся видеозаписей из социальной сети Facebook
*, опубликованных 29 ноября 2025 года. В них содержатся признаки нарушения тайны голосования на участке №7133 в Доме престарелых и инвалидов в селе Нижняя-Серафимовка. По итогам заседания ОИК №25 единогласно приняла решение аннулировать результаты голосования вне помещения… на указанном участке и направила материалы в ЦИК для дальнейшего рассмотрения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Центризбирком проводит работу по изучению поступивших материалов на предмет нарушения избирательного законодательства.
Депутаты парламента Киргизии
25 сентября единогласно проголосовали за самороспуск законодательного собрания. Президент Садыр Жапаров
издал указ о назначении досрочных выборов на 30 ноября. По новым правилам, в стране образованы 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. По данным ЦИК, на этих выборах на 90 мест в парламенте претендуют в общей сложности 460 человек. Всего в списки избирателей республики включены почти 4,3 миллиона человек.
*Запрещена в РФ как экстремистская