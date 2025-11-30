https://ria.ru/20251130/svo-2058782547.html
Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются пробить коридор между Гришино и Димитровом
Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются пробить коридор между Гришино и Димитровом - РИА Новости, 30.11.2025
Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются пробить коридор между Гришино и Димитровом
ВС РФ отражают атаки противника, который пытается пробить коридор между Гришино и Димитровом, чтобы деблокировать свою окруженную группировку, сообщил глава ДНР РИА Новости, 30.11.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются пробить коридор между Гришино и Димитровом
