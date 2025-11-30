Рейтинг@Mail.ru
Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются пробить коридор между Гришино и Димитровом - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 30.11.2025 (обновлено: 20:19 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/svo-2058782547.html
Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются пробить коридор между Гришино и Димитровом
Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются пробить коридор между Гришино и Димитровом - РИА Новости, 30.11.2025
Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются пробить коридор между Гришино и Димитровом
ВС РФ отражают атаки противника, который пытается пробить коридор между Гришино и Димитровом, чтобы деблокировать свою окруженную группировку, сообщил глава ДНР РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T20:17:00+03:00
2025-11-30T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033258522_0:131:3066:1856_1920x0_80_0_0_f04d819dcd44dec88b38a325c3711e3f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033258522_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_d8f86a9f67cadbeffd63db5cc0ce605a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин: ВСУ безуспешно пытаются пробить коридор между Гришино и Димитровом

Пушилин: ВС РФ мешают ВСУ пробить коридор между Гришино и Димитровом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. ВС РФ отражают атаки противника, который пытается пробить коридор между Гришино и Димитровом, чтобы деблокировать свою окруженную группировку, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейско-димитровская агломерация, здесь продолжается зачистка населенного пункта Ровное, идут бои за Гришино, российские подразделения отражают атаки противника, которые пытаются деблокировать группировку, которая окружена, и также пытаются пробить коридор между Гришино и Димитровым", - сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала