Бойцы "Центра" отразили десять атак ВСУ из района Гришино
Бойцы "Центра" отразили десять атак ВСУ из района Гришино - РИА Новости, 30.11.2025
Бойцы "Центра" отразили десять атак ВСУ из района Гришино
Российские подразделения группировки "Центр" отразили 10 атак ВСУ из Гришино на Красноармейск, уничтожены до 35 боевиков, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 30.11.2025
Бойцы "Центра" отразили десять атак ВСУ из района Гришино
Войска "Центра" отразили 10 атак ВСУ из района Гришино, уничтожив до 35 боевиков