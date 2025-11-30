В Госдуме поддержали решение о дисквалификации Большунова

«

"Мы любим и уважаем Александра Большунова за его потрясающие гонки. Но какой бы он ни был великий спортсмен, правила для всех едины. Поэтому я поддерживаю решение федерации о дисквалификации Большунова. Может быть, это не самая жесткая мера, которая была применена по отношению к спортсмену. Потому что ты Большунов и у тебя есть миллионы поклонников по всему миру. За тобой все внимательно следят, и ты должен внимательно следить за каждым своим шагом", - сказал Свищев.