В Госдуме поддержали решение о дисквалификации Большунова
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
11:31 30.11.2025 (обновлено: 11:40 30.11.2025)
В Госдуме поддержали решение о дисквалификации Большунова
В Госдуме поддержали решение о дисквалификации Большунова - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
В Госдуме поддержали решение о дисквалификации Большунова
Решение Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) дисквалифицировать трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за нападение на коллегу Александра... РИА Новости Спорт, 30.11.2025
лыжные гонки
спорт
александр большунов
дмитрий свищев
елена вяльбе
федерация лыжных гонок россии (флгр)
спорт, александр большунов, дмитрий свищев, елена вяльбе, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Дмитрий Свищев, Елена Вяльбе, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
В Госдуме поддержали решение о дисквалификации Большунова

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости, Олег Богатов. Решение Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) дисквалифицировать трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова за нападение на коллегу Александра Бакурова совершенно верное, величие надо подтверждать делами, на трассе все находятся в равных условиях, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его в спину, после чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что судьи дисквалифицировали Большунова в гонке, но дополнительных мер наказания к нему применено не будет.
«
"Мы любим и уважаем Александра Большунова за его потрясающие гонки. Но какой бы он ни был великий спортсмен, правила для всех едины. Поэтому я поддерживаю решение федерации о дисквалификации Большунова. Может быть, это не самая жесткая мера, которая была применена по отношению к спортсмену. Потому что ты Большунов и у тебя есть миллионы поклонников по всему миру. За тобой все внимательно следят, и ты должен внимательно следить за каждым своим шагом", - сказал Свищев.
"То, что произошло, ни в какие ворота не лезет. И я считаю, что федерация правильно все оценила и справедливо наказала Большунова. Потому что если ты такой великий, то ты своим поведением должен показывать пример для подрастающего поколения. Свое величие надо подтверждать каждым шагом", - подчеркнул собеседник агентства.
Большунов занял последнее место в своем полуфинальном забеге.
"Хотят на мне отыграться": Большунов прокомментировал нападение на Бакурова
Лыжные гонки
 
