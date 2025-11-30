Рейтинг@Mail.ru
В Волчанске блокировали брошенных командованием солдат ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 30.11.2025 (обновлено: 07:30 30.11.2025)
В Волчанске блокировали брошенных командованием солдат ВСУ
В Волчанске блокировали брошенных командованием солдат ВСУ
В Волчанске блокировали брошенных командованием солдат ВСУ

Командование ВСУ бросило часть своей группировки на Харьковском направлении

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Командование ВСУ бросило часть своей группировки на харьковском направлении, не дав своевременную команду на отход, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В лесном массиве на востоке Волчанска блокирована часть группировки ВСУ, которая не получила команды на отход с позиций. Командование попросту бросило их", - сказал собеседник агентства.
