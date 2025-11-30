https://ria.ru/20251130/spetsoperatsiya-2058685182.html
В Волчанске блокировали брошенных командованием солдат ВСУ
Командование ВСУ бросило часть своей группировки на харьковском направлении, не дав своевременную команду на отход, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 30.11.2025
волчанск
Командование ВСУ бросило часть своей группировки на Харьковском направлении