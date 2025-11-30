Расчет БПЛА "Орлан-10" скорректировал уничтожение украинской САУ

"В ходе разведки линии боевого соприкосновения были выявлены артиллерийские системы противника, данная информация была передана на командный пункт, в результате чего по выявленной цели отработали беспилотные летательные аппараты… Цель была успешно поражена, что подтверждают данные объективного контроля. Это наша регулярная работа. Имеются сведения, что в данном районе работала САУ "Богдана". Была поражена (эта) конкретная артиллерийская система", - сказал военнослужащий с позывным "Спартак".