Расчет БПЛА "Орлан-10" скорректировал уничтожение украинской САУ - РИА Новости, 30.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 30.11.2025
Расчет БПЛА "Орлан-10" скорректировал уничтожение украинской САУ
Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орлан-10" войск беспилотных систем выявил на правом берегу Днепра Херсонской области...
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
Расчет БПЛА «Орлан-10» скорректировал уничтожение украинской САУ «Богдана»

ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орлан-10" войск беспилотных систем выявил на правом берегу Днепра Херсонской области украинскую САУ "Богдана" и успешно скорректировал ее уничтожение ударом БПЛА ВС РФ, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Спартак". За работой расчета наблюдал корреспондент РИА Новости.
"В ходе разведки линии боевого соприкосновения были выявлены артиллерийские системы противника, данная информация была передана на командный пункт, в результате чего по выявленной цели отработали беспилотные летательные аппараты… Цель была успешно поражена, что подтверждают данные объективного контроля. Это наша регулярная работа. Имеются сведения, что в данном районе работала САУ "Богдана". Была поражена (эта) конкретная артиллерийская система", - сказал военнослужащий с позывным "Спартак".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Целые сектора". ВСУ забили тревогу из-за случившегося на фронте
27 ноября, 13:01
На Херсонском направлении СВО в зоне ответственности группировки "Днепр" ведется постоянное противодействие противнику.
"В основном в воздушном поле боя… Из-за географического положения всё противостояние в большинстве (своем) в воздухе, с помощью БПЛА, РЭБа и прочего нового оборудования. Достаточно интенсивно. Сильного затишья не наблюдается", - сказал начальник расчета "Орлан-10" с позывным "Сильвер".
