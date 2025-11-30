https://ria.ru/20251130/spetsoperatsiya-2058682572.html
Расчет БПЛА "Орлан-10" скорректировал уничтожение украинской САУ
Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орлан-10" войск беспилотных систем выявил на правом берегу Днепра Херсонской области... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148079/55/1480795566_0:0:2747:1545_1920x0_80_0_0_3eb9298dbb0bbbfa166246e4689376f1.jpg
https://ria.ru/20251127/ukraina-2057999375.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148079/55/1480795566_47:0:2174:1595_1920x0_80_0_0_e2ecc883fe69874cae8a1877db7c854e.jpg
ГЕНИЧЕСК, 30 ноя - РИА Новости. Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орлан-10" войск беспилотных систем выявил на правом берегу Днепра Херсонской области украинскую САУ "Богдана" и успешно скорректировал ее уничтожение ударом БПЛА ВС РФ, сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Спартак". За работой расчета наблюдал корреспондент РИА Новости.
"В ходе разведки линии боевого соприкосновения были выявлены артиллерийские системы противника, данная информация была передана на командный пункт, в результате чего по выявленной цели отработали беспилотные летательные аппараты… Цель была успешно поражена, что подтверждают данные объективного контроля. Это наша регулярная работа. Имеются сведения, что в данном районе работала САУ "Богдана". Была поражена (эта) конкретная артиллерийская система", - сказал военнослужащий с позывным "Спартак".
На Херсонском направлении СВО в зоне ответственности группировки "Днепр" ведется постоянное противодействие противнику.
"В основном в воздушном поле боя… Из-за географического положения всё противостояние в большинстве (своем) в воздухе, с помощью БПЛА, РЭБа и прочего нового оборудования. Достаточно интенсивно. Сильного затишья не наблюдается", - сказал начальник расчета "Орлан-10" с позывным "Сильвер".