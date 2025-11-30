Рейтинг@Mail.ru
Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России
Биатлон
 
09:51 30.11.2025 (обновлено: 11:29 30.11.2025)
Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России
Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России
Белоруска Динара Смольская стала победительницей гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России

Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России по биатлону

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Белоруска Динара Смольская стала победительницей гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 23,8 секунды, с одним промахом на четырех огневых рубежах. Второе место заняла россиянка Наталия Шевченко (отставание 9,3 секунды; 1 промах), третье - белоруска Анна Сола (+36,7; 5).
Этап завершится позднее в воскресенье мужской гонкой преследования.
Биатлон
 
