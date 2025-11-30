https://ria.ru/20251130/smolskaja-2058702258.html
Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России
Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России
Белоруска Динара Смольская стала победительницей гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. РИА Новости Спорт, 30.11.2025
2025-11-30T09:51:00+03:00
2025-11-30T09:51:00+03:00
2025-11-30T11:29:00+03:00
наталья шевченко
кубок россии по биатлону
биатлон
анна сола
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847848019_0:149:3078:1880_1920x0_80_0_0_bb2ebe06bef400d2fdba2cd88a218f76.jpg
/20251127/sola-2057948869.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847848019_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_0190aaf1dc6ee5d0ddc84f2e03b25ed6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья шевченко, кубок россии по биатлону, анна сола, спорт
Наталья Шевченко, Кубок России по биатлону, Биатлон, Анна Сола, Спорт
Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России
Смольская выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка России по биатлону