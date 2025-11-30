https://ria.ru/20251130/shveytsariya-2058806059.html
В Швейцарии прошел референдум об обязательной гражданской службе
Граждане Швейцарии в ходе референдума в воскресенье высказались против введения обязательной для всех гражданской службы вместо службы в армии для мужчин. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T23:48:00+03:00
2025-11-30T23:48:00+03:00
2025-11-30T23:55:00+03:00
в мире
швейцария
швейцария
в мире, швейцария
ЖЕНЕВА, 30 ноя - РИА Новости. Граждане Швейцарии в ходе референдума в воскресенье высказались против введения обязательной для всех гражданской службы вместо службы в армии для мужчин.
Гражданам предлагалось ответить на вопрос, согласны ли они с заменой военной службы на обязательную для обоих полов гражданскую службу.
Как следует из пресс-релиза Федерального совета, размещенного на его сайте, более 84% человек высказались против, за проголосовали чуть менее 16% человек.
При этом явка на народном голосовании составила менее 43%.
Опросы в преддверии референдума свидетельствовали о таком результате, при этом правительство призывало граждан отвергнуть данное предложение как экономически невыгодное для страны.
Как отмечает агентство Франс Пресс, согласно швейцарскому законодательству, практически любое предложение может быть вынесено на референдум, если оно соберет более 100 тысяч подписей. Таким образом, в стране регулярно организуются референдумы.
Авторы данной петиции рассчитывали добиться "настоящего равноправия для женщин" в вопросе военной службы.
В Швейцарии
служба в армии является обязательной для мужчин с 18 лет. Женщины могут проходить службу по желанию. Те, кто признаются негодными или не готовы служить в армии по моральном соображениям, обязаны пройти более длительную гражданскую службу.