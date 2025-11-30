https://ria.ru/20251130/shri-lanka-2058788340.html
На Шри-Ланке спасательный вертолет совершил аварийную посадку
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ВВС Шри-Ланки сообщили, что военный вертолет, который занимался распределением гуманитарной помощи в пострадавших от наводнений регионах, был вынужден совершить аварийную посадку, в результате экипаж из пятерых военнослужащих был госпитализирован.
"Вертолет Bell 212 ВВС Шри-Ланки, который занимался распределением сухих и свежих пайков в районе моста Лунувила, совершил аварийную посадку. В момент инцидента на борту находились пять военнослужащих ВВС, включая двух пилотов. При содействии местных жителей все пострадавшие были оперативно эвакуированы и доставлены в базовый госпиталь для дальнейшего лечения", - говорится в заявлении ВВС в соцсети Facebook*.
Ранее шри-ланкийский Центр по управлению стихийными бедствиями сообщил, что не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона "Дитвах", который обрушился на Шри-Ланку.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.