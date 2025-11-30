На Шри-Ланке спасательный вертолет совершил аварийную посадку

«

"Вертолет Bell 212 ВВС Шри-Ланки, который занимался распределением сухих и свежих пайков в районе моста Лунувила, совершил аварийную посадку. В момент инцидента на борту находились пять военнослужащих ВВС, включая двух пилотов. При содействии местных жителей все пострадавшие были оперативно эвакуированы и доставлены в базовый госпиталь для дальнейшего лечения", - говорится в заявлении ВВС в соцсети Facebook*.