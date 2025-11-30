Рейтинг@Mail.ru
На Шри-Ланке спасательный вертолет совершил аварийную посадку
21:17 30.11.2025
На Шри-Ланке спасательный вертолет совершил аварийную посадку
На Шри-Ланке спасательный вертолет совершил аварийную посадку
в мире
шри-ланка
россия
шри-ланка
россия
в мире, шри-ланка, россия
В мире, Шри-Ланка, Россия
На Шри-Ланке спасательный вертолет совершил аварийную посадку

© AP Photo / Eranga JayawardenaПоследствия тропического циклона "Дитвах" на Шри-Ланке
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Последствия тропического циклона "Дитвах" на Шри-Ланке
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ВВС Шри-Ланки сообщили, что военный вертолет, который занимался распределением гуманитарной помощи в пострадавших от наводнений регионах, был вынужден совершить аварийную посадку, в результате экипаж из пятерых военнослужащих был госпитализирован.
"Вертолет Bell 212 ВВС Шри-Ланки, который занимался распределением сухих и свежих пайков в районе моста Лунувила, совершил аварийную посадку. В момент инцидента на борту находились пять военнослужащих ВВС, включая двух пилотов. При содействии местных жителей все пострадавшие были оперативно эвакуированы и доставлены в базовый госпиталь для дальнейшего лечения", - говорится в заявлении ВВС в соцсети Facebook*.

Ранее шри-ланкийский Центр по управлению стихийными бедствиями сообщил, что не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона "Дитвах", который обрушился на Шри-Ланку.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Шри-Ланка, Пасикуда, рыбацкие лодки - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Союз туриндустрии рассказал о ситуации с российскими туристами на Шри-Ланке
28 ноября, 15:41
 
В миреШри-ЛанкаРоссия
 
 
