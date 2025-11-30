"Никогда не ссорились": Шнайдер рассказала о дружбе с Андреевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости, Андрей Симоненко. Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала РИА Новости, что никогда не ссорится со своей напарницей Миррой Андреевой, с которой стала серебряной медалисткой летней Олимпиады 2024 года в Париже.

Шнайдер и Андреева впервые выступили в паре в августе 2024 года и выиграли серебро на Олимпийских играх. В 2025 году россиянки завоевали в паре два чемпионских титула, а также выступили на итоговом турнире года.

"Наверное, мы сложились как пазл, - сказала Шнайдер, отвечая на вопрос, в чем секрет успеха их пары с Андреевой. - Нам было комфортно с самого начала, подошли и стили игры, и стили общения - на корте и вне корта. Сколько играем вместе, никогда не ссорились! Сплошная радость в общении".

Ранее Андреева рассказала в соцсетях, что завела собаку - бернедудля. "Мы с ней обсуждали, какие кому породы нравятся, когда были в прошлом году на Олимпиаде в Париже , - отметила Шнайдер, говоря о том, советовалась ли с ней партнерша по поводу собаки. - Она делилась, между какими вариантами выбирает. Но больше, думаю, она советовалась с родителями и игроками, которые путешествуют с питомцами, чтобы знать все тонкости".

Сама Шнайдер, по ее словам, пока заводить собаку для путешествий не планирует. "У меня собака есть, но она большая, с родителями живет. Маленькую заводить пока не планирую. Это тяжело. Я в основном путешествую либо одна, либо с тренером. А Мирра чаще ездит на турниры с родителями, поэтому может попросить их с собакой погулять. Все-таки много обязанностей ложится, за питомцем нужно заботиться".