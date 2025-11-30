Рейтинг@Mail.ru
Люди собираются на прощание с актером Всеволодом Шиловским - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:05 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/shilovskij-2058708640.html
Люди собираются на прощание с актером Всеволодом Шиловским
Люди собираются на прощание с актером Всеволодом Шиловским - РИА Новости, 30.11.2025
Люди собираются на прощание с актером Всеволодом Шиловским
Люди собираются около Московского театра-студии Всеволода Шиловского, где пройдет прощание с артистом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:05:00+03:00
2025-11-30T11:05:00+03:00
культура
москва
всеволод шиловский
юрий поляков (писатель)
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057645868_0:106:3078:1837_1920x0_80_0_0_053b458a6cef245af390f7f507cb7359.jpg
https://ria.ru/20251126/shilovskij-2057688012.html
https://ria.ru/20251126/shilovskiy-2057685083.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057645868_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_38b9d788732dca8710d3787b3304327a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, всеволод шиловский, юрий поляков (писатель), вгик
Культура, Москва, Всеволод Шиловский, Юрий Поляков (писатель), ВГИК
Люди собираются на прощание с актером Всеволодом Шиловским

Люди собираются около театра-студии Всеволода Шиловского на прощание с актером

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАктер Всеволод Шиловский
Актер Всеволод Шиловский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Актер Всеволод Шиловский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Люди собираются около Московского театра-студии Всеволода Шиловского, где пройдет прощание с артистом, передает корреспондент РИА Новости.
Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Церемония прощания с ним начнется в 11.00 мск. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Всеволод Шиловский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Актер Всеволод Шиловский тяжело болел, рассказал писатель Поляков
26 ноября, 13:10
К театру приходят друзья, коллеги и поклонники артиста, чтобы проститься с ним. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.
Ранее писатель Юрий Поляков рассказал РИА Новости, что Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца". Как позже уточнила актриса его театра Виктория Пархоменко, Шиловский боролся с онкологией с апреля.
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1961, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова, являлся руководителем мастерской.
Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".
Актер Всеволод Шиловский - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Писатель Поляков рассказал о болезни Всеволода Шиловского
26 ноября, 13:00
 
КультураМоскваВсеволод ШиловскийЮрий Поляков (писатель)ВГИК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала