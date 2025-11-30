В Москве пройдет прощание с актером Всеволодом Шиловским

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским пройдет в его театре-студии в воскресенье.
Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Ранее писатель Юрий Поляков рассказал РИА Новости, что Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца". Как позже уточнила актриса его театра Виктория Пархоменко, Шиловский боролся с онкологией с апреля.
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1961, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова, являлся руководителем мастерской.
Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".
