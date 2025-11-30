В аэропорту Нижнекамска сняли временные ограничения

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщила Росавиация.

Ограничения в работе аэропорта Нижнекамка "Бегишево" были введены в 11.40 мск.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.