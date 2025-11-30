https://ria.ru/20251130/sakharnova-2058672963.html
Умерла 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова
Умерла 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова - РИА Новости, 30.11.2025
Умерла 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова
Умерла блокадница Нина Сахарнова, известная по видео на платформе TikTok, сообщила ее внучка Вероника Колдина в социальной сети VK. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T01:37:00+03:00
2025-11-30T01:37:00+03:00
2025-11-30T09:14:00+03:00
ленинград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058695379_0:162:757:588_1920x0_80_0_0_cd2041807e107286e60cb2b467ce56f8.jpg
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058695379_0:91:757:659_1920x0_80_0_0_7567bf686426d19684ad025a34490117.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград
Умерла 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова
На 105-м году жизни умерла блокадница и тиктокерша Нина Сахарнова