01:37 30.11.2025 (обновлено: 09:14 30.11.2025)
Умерла 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова
Умерла 104-летняя тиктокерша Нина Сахарнова
Нина Сахарнова. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Умерла блокадница Нина Сахарнова, известная по видео на платформе TikTok, сообщила ее внучка Вероника Колдина в социальной сети VK.
Это произошло в субботу.
«
"Она попросила, чтобы ей дали спокойно умереть. И после этого отключилась. После ее перевели в реанимацию. Надо это пережить", — написала Вероника.
Нина Георгиевна прославилась благодаря коротким видео, опубликованным в TikToke, где она делилась воспоминаниями о довоенном Ленинграде, жизни во время блокады и своим восприятием сегодняшнего времени.
25 ноября ей исполнилось 104 года.
 
