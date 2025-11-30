https://ria.ru/20251130/sahalin-2058686910.html
На Сахалине арестовали главного инженера обрушившегося ангара
Главный инженер строящегося ангара на Сахалине, под завалами которого погибли трое рабочих, арестован до 27 января 2026 года, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 30.11.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя – РИА Новости.
Главный инженер строящегося ангара на Сахалине, под завалами которого погибли трое рабочих, арестован до 27 января 2026 года, сообщает прокуратура региона
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанному главному инженеру организации, строительный объект которой обрушился на улице Энергетиков в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации пресс-службы, мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ
В процессе прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу.
"Мужчина будет находиться под стражей до 27 января 2026 года", - отмечает пресс-служба. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
В происшествии на строительном объекте пострадали семь рабочих, из них четверо госпитализированы, трое погибли после обрушения металлоконструкции.