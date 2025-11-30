Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине арестовали главного инженера обрушившегося ангара
07:06 30.11.2025
На Сахалине арестовали главного инженера обрушившегося ангара
На Сахалине арестовали главного инженера обрушившегося ангара
Главный инженер строящегося ангара на Сахалине, под завалами которого погибли трое рабочих, арестован до 27 января 2026 года, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 30.11.2025
2025
происшествия, сахалин, россия
Происшествия, Сахалин, Россия
На Сахалине арестовали главного инженера обрушившегося ангара

Главного инженера обрушившегося на Сахалине ангара обвинили в нарушении правил

© Прокуратура Сахалинской области/TelegramЛиквидация последствий обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске
Ликвидация последствий обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Прокуратура Сахалинской области/Telegram
Ликвидация последствий обрушения части строящегося здания в Южно-Сахалинске. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Главный инженер строящегося ангара на Сахалине, под завалами которого погибли трое рабочих, арестован до 27 января 2026 года, сообщает прокуратура региона.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанному главному инженеру организации, строительный объект которой обрушился на улице Энергетиков в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации пресс-службы, мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).
В процессе прокурор поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу.
"Мужчина будет находиться под стражей до 27 января 2026 года", - отмечает пресс-служба. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.
В происшествии на строительном объекте пострадали семь рабочих, из них четверо госпитализированы, трое погибли после обрушения металлоконструкции.
