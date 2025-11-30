Рейтинг@Mail.ru
Путь к миру в Ливане требует настойчивости и стойкости, заявил папа римский
Религия
 
21:38 30.11.2025
Путь к миру в Ливане требует настойчивости и стойкости, заявил папа римский
Путь к миру в Ливане требует настойчивости и стойкости, заявил папа римский - РИА Новости, 30.11.2025
Путь к миру в Ливане требует настойчивости и стойкости, заявил папа римский
Папа Римский Лев XIV, прибывший в воскресенье в Бейрут, заявил руководству Ливана, что путь к миру требует настойчивости, стойкости и диалога. РИА Новости, 30.11.2025
религия
в мире
ливан
бейрут
папа римский лев xiv
https://ria.ru/20251130/livan-2058777778.html
ливан
бейрут
в мире, ливан, бейрут, папа римский лев xiv
Религия, В мире, Ливан, Бейрут, Папа римский Лев XIV
Путь к миру в Ливане требует настойчивости и стойкости, заявил папа римский

Папа Римский Лев XIV призвал власти Ливана строить мир с упорством и стойкостью

ВАТИКАН, 30 ноя – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV, прибывший в воскресенье в Бейрут, заявил руководству Ливана, что путь к миру требует настойчивости, стойкости и диалога.
"Для меня большая радость встретиться с вами и посетить эту землю, где "мир" – это нечто большее, чем просто слово, ибо здесь мир – это желание и призвание; это дар и непрерывный труд", - заявил он, выступая перед представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.
Вспомнив евангельские слова: "Блаженны миротворцы", понтифик подчеркнул, что сила ливанского народа в его стойкости и способности "вновь подниматься перед лицом любых испытаний".
"Ваша стойкость - неотъемлемая черта настоящих миротворцев, ибо дело мира – это постоянное начало заново. Чтобы строить мир, требуется упорство; чтобы защищать и лелеять жизнь, требуется настойчивость", - сказал папа Лев.
По его словам, Ливан может гордиться динамичным, развитым гражданским обществом, богатым молодыми людьми, способными выразить мечты и надежды целой нации.
"Я призываю вас никогда не отделяться от своего народа и с преданностью и самоотверженностью служить своему столь многогранному народу. Да будете вы говорить только на одном языке – языке надежды, которая, объединяет всех, давая всему новое начало. Пусть стремление жить и развиваться в единстве как народ даст многоголосие от каждой группы", - сказал папа Лев.
Путь к долгосрочному примирению, отметил понтифик, невозможен без общей цели или без открытости будущему, в котором добро преобладает над злом.
"Поэтому культура примирения поднимается не только снизу, из желания и мужества немногих. Она также нуждается в органах власти и институтах, признающих превосходство общего блага над частным. Общее благо - это нечто большее, чем сумма многих интересов, ибо оно сближает цели каждого, направляя их таким образом, что каждый получит больше, чем если бы двигался вперед в одиночку", - сказал папа Римский.
Завершая выступление, папа Лев XIV напомнил присутствующим, что мир требует активной поддержки как со стороны лидеров, так и со стороны институтов. Диалог, даже в условиях разногласий, сказал он, "это путь, ведущий к примирению".
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Бейруте сотни скаутов "Хезболлы" встретили папу Римского
Вчера, 19:22
 
РелигияВ миреЛиванБейрутПапа римский Лев XIV
 
 
