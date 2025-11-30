Путь к миру в Ливане требует настойчивости и стойкости, заявил папа римский

ВАТИКАН, 30 ноя – РИА Новости. Папа Римский Лев XIV, прибывший в воскресенье в Бейрут, заявил руководству Ливана, что путь к миру требует настойчивости, стойкости и диалога.

"Для меня большая радость встретиться с вами и посетить эту землю, где "мир" – это нечто большее, чем просто слово, ибо здесь мир – это желание и призвание; это дар и непрерывный труд", - заявил он, выступая перед представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.

Вспомнив евангельские слова: "Блаженны миротворцы", понтифик подчеркнул, что сила ливанского народа в его стойкости и способности "вновь подниматься перед лицом любых испытаний".

"Ваша стойкость - неотъемлемая черта настоящих миротворцев, ибо дело мира – это постоянное начало заново. Чтобы строить мир, требуется упорство; чтобы защищать и лелеять жизнь, требуется настойчивость", - сказал папа Лев.

По его словам, Ливан может гордиться динамичным, развитым гражданским обществом, богатым молодыми людьми, способными выразить мечты и надежды целой нации.

"Я призываю вас никогда не отделяться от своего народа и с преданностью и самоотверженностью служить своему столь многогранному народу. Да будете вы говорить только на одном языке – языке надежды, которая, объединяет всех, давая всему новое начало. Пусть стремление жить и развиваться в единстве как народ даст многоголосие от каждой группы", - сказал папа Лев.

Путь к долгосрочному примирению, отметил понтифик, невозможен без общей цели или без открытости будущему, в котором добро преобладает над злом.

"Поэтому культура примирения поднимается не только снизу, из желания и мужества немногих. Она также нуждается в органах власти и институтах, признающих превосходство общего блага над частным. Общее благо - это нечто большее, чем сумма многих интересов, ибо оно сближает цели каждого, направляя их таким образом, что каждый получит больше, чем если бы двигался вперед в одиночку", - сказал папа Римский.