Рейтинг@Mail.ru
"Люди без души": зловещие слова Распутина о будущем России и мира - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/rasputin-2056655689.html
"Люди без души": зловещие слова Распутина о будущем России и мира
"Люди без души": зловещие слова Распутина о будущем России и мира - РИА Новости, 30.11.2025
"Люди без души": зловещие слова Распутина о будущем России и мира
Фигура Григория Ефимовича Распутина давно вышла за рамки биографии одного человека. Распутин — символ целой эпохи, тревожной и переломной. Его личность по сей... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:22:00+03:00
2025-11-30T09:22:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38102/09/381020997_0:267:1426:1069_1920x0_80_0_0_4b45067d2300af9facbc9f42a967e2d1.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38102/09/381020997_0:137:1426:1207_1920x0_80_0_0_963ec0ad61326dae90b0ec9746648799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

"Люди без души": зловещие слова Распутина о будущем России и мира

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкГригорий Ефимович Распутин
Григорий Ефимович Распутин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Григорий Ефимович Распутин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Фигура Григория Ефимовича Распутина давно вышла за рамки биографии одного человека. Распутин — символ целой эпохи, тревожной и переломной. Его личность по сей день вызывает споры: кто-то уверяет, что он был провидцем и целителем, посланным спасти Россию, другие видят в нем ловкого авантюриста, использовавшего доверие монархов.
Сегодня это имя известно далеко за пределами России: во многих европейских столицах существуют рестораны, ночные клубы и бары с вывеской Rasputin. А еще отели, магазины, водка и даже бренд мужских аксессуаров. Запад писал о нем книги, снимал фильмы, посвящал ему песни — образ таинственного "царского старца", бородатого сибирского странника постепенно стал частью мировой культуры.

Предупреждение, которое никто не услышал

Одним из главных парадоксов личности Распутина была почти гипнотическая притягательность. Те, кто встречался с ним лично, отмечали невероятную силу взгляда и способность подчинять собеседника одним лишь присутствием. Именно эта харизма, возможно, и позволила ему стать духовником императорской четы, особенно государыни Александры Федоровны, находившейся в постоянной тревоге за здоровье сына.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкИмператрица Александра Федоровна
Императрица Александра Федоровна - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Императрица Александра Федоровна
Слухи о том, что Распутин умел снимать приступы гемофилии (несвертываемости крови) цесаревича Алексея, распространились мгновенно. Кто-то объясняет это эффектом внушения, другие совпадением, третьи — истинным даром.
Но факт остается фактом: доверие царской семьи к "старцу" росло, а вместе с ним и раздражение в обществе, которое видело в нем символ разложения двора. Истории о том, как он посещал бани с поклонницами и вел себя "недостойно", множились с невероятной скоростью и отравляли репутацию дома Романовых.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГригорий Распутин с группой придворных дам
Григорий Распутин с группой придворных дам. - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Григорий Распутин с группой придворных дам
В 1914 году, когда Европа стремительно катилась в пропасть мировой войны, Распутин умолял Николая II не вступать в кровавую схватку: "В войну эту ввяжешься — и империю порушишь, и династию погубишь… Война эта последняя для Романовых станет". Но в момент, когда Россия делала судьбоносный выбор, самого Распутина рядом с царем не оказалось — он был между жизнью и смертью после покушения.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский Император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российский Император Николай II, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
Когда он узнал из газет, что Россия все-таки вступила в войну, его реакция была отчаянной: "Был бы я в Петербурге, на коленях бы приполз к царю… Теперь конец России". Слова, которые современники считали преувеличением, обернулись пророчеством. Первая мировая действительно стала катализатором революции, разрушившей и империю, и саму монархию.

Предвидение собственной гибели и крушения династии

Особенно поразительным выглядит другое предупреждение Распутина о собственной смерти. Он уверял, что, если его убьют простые люди, судьба Романовых останется в их руках, династия продержится еще "сто лет и более". Но если расправу совершат "родственники царя", то падение трона будет быстрым и страшным.
В ночь убийства Распутина в Юсуповском дворце среди заговорщиков действительно оказались представители высшей аристократии. Через несколько месяцев Николай II отрекся от престола, а уже в 1918 году вся его семья погибла в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Так одно из самых мрачных предсказаний Распутина воплотилось с точностью.
© Фото : public domainКомната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : public domain
Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
Распутин оставил и другие, куда более широкие по масштабу предвидения. Он писал о "трех голодных змеях", которые поползут по Европе, оставляя за собой дым и кровь. Многие исследователи видят в этом образе две мировые войны и намек на третью, которая, к счастью, пока так и не случилась, хотя современный мир действительно кажется крайне хрупким.
Он предупреждал и о том, что "по миру будут построены башни — замки смерти", из ран которых потечет "гнилая кровь". Сегодня это пророчество связывают с атомными электростанциями и их авариями — Чернобылем, Фукусимой и другими.
© РИА Новости / Игорь Костин | Перейти в медиабанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Игорь Костин
Перейти в медиабанк
Чернобыльская АЭС
В его словах о появлении "чудовищ без пуповины" некоторые видят намек на клонов и биоинженерию, а в образе "человека без души" — пророчество о грядущих этических кризисах, связанных с развитием искусственного интеллекта или вмешательством в человеческий мозг.

Один мир, одна одежда?

В сочинении "Мои мысли и размышления" Распутин писал, что наступит время, когда "различие одежды исчезнет", а затем вслед за этим исчезнут и границы между конфессиями, появится "единая православная Церковь".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСвященнослужитель на праздничном богослужении
Священнослужитель на праздничном богослужении - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Священнослужитель на праздничном богослужении
В первой части предсказания легко угадывается современная глобализация: сегодня жители разных стран одеваются практически одинаково, следуют общим трендам, потребляют одни и те же бренды. Вторая часть — о единстве церквей — остается загадкой. Такое объединение кажется почти невозможным, но именно эта смелость видения и стала отличительной чертой предсказаний Распутина.
Особый интерес вызывают его размышления о море. Писательские строки о "Христовом море", "чудесами сотворенном", неожиданно переходят в мрачное пророчество: "Моря, как воры, войдут в города… земли станут солеными".
Сегодня эти образы слишком явно перекликаются с повышением уровня мирового океана, таянием ледников и разрушительными цунами, подобными тем, что обрушились на Индийский океан в 2004 году и на побережье Японии в 2011-м.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВид на подтопленные территории в Забайкальском крае
Вид на подтопленные территории в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вид на подтопленные территории в Забайкальском крае
Распутин предсказал падение империи, гибель династии и собственную смерть — и оказался прав. Его слова о будущих катастрофах и изменении мира будто странным эхом продолжают звучать и сегодня. При этом он утверждал, что не имел "видений", и не считал себя пророком.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала